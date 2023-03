Manifestación durante informe de gobierno fue por limitación al uso de la tribuna

Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, explicó que las manifestaciones gráficas que realizaron ayer durante la presentación del Primer Informe de Gobierno de la gobernadora, María Eugenia Campos en el Congreso del Estado corresponden a la limitación que tuvieron para hablar en tribuna.

Detalló que al no haber optado Maru Campos por dar a conocer de manera oral parte de su informe, eliminó la posibilidad de que las fuerzas políticas que conforman el poder legislativo tuvieran acceso a ello.

Por lo tanto, al querer hacer del conocimiento de la mandataria estatal las inconformidades, no solo de la bancada morenista, sino de alguna parte de la población, optaron por poner en lonas los principales temas que han marcado el gobierno de Campos Galván.

Pese a no saber con determinación las razones por las cuales la jefa del Ejecutivo se abstuvo de hablar en la tribuna, los morenistas suponen que precisamente para evitar la postura de la bancada guinda, principalmente, puesto que la opinión que mantienen las otras fuerzas políticas ya se conoce.

Empero, aseguró que ya se encuentran estudiando y analizando lo que se incluyó en el informe para, posteriormente, dar a conocer su postura al respecto no solo de lo que se enlistó, sino de las cuestiones que creen faltaron agregar en el documento.

Tras una primera lectura, pudo detectar al menos una anomalía que es entorno al tema de la consulta que se realizó a los pueblos y comunidades indígenas, la cual señaló fue organizada por el Congreso del Estado y no por Gobierno.

Igualmente, denunció el tema del presupuesto, el cual la propia ley marca que debe ser progresivo, situación que no se cumple en algunos temas en donde no solo no se alcanza a mantener, sino que es menor.

Finalmente, pese a que desde hace varios días recibieron la invitación para el evento del próximo sábado 4 de marzo, el legislador advirtió que es casi un hecho que no acudirá; sin embargo, desconoce si alguno de sus compañeros sí lo hará.