Manifiesta Asociación de Hoteles respaldo en regreso a las aulas

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Chihuahua ratificó la petición realizada a través del Consejo Coordinador Empresarial (CEE) Chihuahua a la gobernadora Maru Campos y al Consejo de Salud para regresar a las clases tradicionales, con apoyo de los empresarios.

“Hemos visto que el tema de los contagios en los niños, a pesar de no estar yendo a la escuela ha habido casos -afortunadamente no graves-, sin embargo apoyamos el hecho de que en las escuelas, así como en las empresas, si se siguen las medidas sanitarias pertinentes, deberían abrir y no afectar más el retraso ya de casi dos años a la educación de los niños”, declaró Jorge Barud, presidente del citado organismo.

Por el contrario –apuntó, “muchos de los niños han tenido afectaciones seguramente de obesidad, ansiedad, violencia familiar, etcétera, y es importante también combatir eso con el regreso a clases”.

Además, Barud evidenció que muchas de las escuelas deberán acondicionarse ya que durante todo este tiempo han sufrido de vandalismo y deterioro por el hecho de estar solas a causa de la pandemia.

Es de recordar que con el fin de que en Chihuahua se logre un regreso a clases presenciales en el nivel básico oportuno y seguro, varios líderes del sector productivo propusieron una serie de acciones a implementar desde diversas vertientes y que pueden ser consideradas por el propio Consejo Estatal de Salud, esto por medio del CCE Chihuahua.