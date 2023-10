“Mano dura cuando se requiera; no insensible”: Director de Seguridad Pública Municipal

El comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas González, compartió sobre el trato que hay para los elementos de las fuerzas municipales, policías y bomberos, a quienes durante los dos años de la administración, se está preparando un nuevo campus universitario policial, una torre de entrenamiento, el uso de tecnología vanguardista para proteger la vida del talento humano y elementos caninos, además de equipamiento y jubilación anticipada, lo que se refleja en los indicadores de seguridad y sirve y protege a las familias chihuahuenses.

En ese sentido, compartió que el nuevo campus ha alcanzado un 4% de avance, en la torre para el entrenamiento de bomberos, donde puedan entrenar rappel, y hacer un incendio simulado; también entrenan Grupos Especiales de la Dirección, dentro de la primera etapa.

“Me encargó el alcalde Marco Bonilla, que en noviembre inician los trámites para la segunda etapa, que consiste en el edificio central, donde estarán las aulas, laboratorios, vamos a tener instalaciones de muy buen nivel, toda la parte de la universidad, en la Comandancia Sur”, destacó Julio Salas, quien acotó que en un proyecto conjunto, que se está engranando con Ficosec, se proyecta en las instalaciones de la Comandancia Sur de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, un área recreativa para las familias, en la que se incluya una alberca, en forma de réplica del Cedipol que hay en el norte. La primera etapa se espera que concluya a mediados del otro año, en el mes de julio.

Confianza

Sobre la relación de la corporación con la ciudadanía, mencionó el tema de la confianza hacia la policía del ciudadano, como lo primero que se tiene que fortalecer, y se logra, al presentarse y que conozcan en las calles y colonias al director de Seguridad Pública. “Es importante que lo vean a uno los ojos los ciudadanos, porque es cuando se va rompiendo el tema de las desconfianzas. Interviene mucho nuestro alcalde, porque cuando él empieza a supervisar las tareas de iluminarias y el pavimento, siempre hace un alto, y dice: ‘él es el comisario, es el responsable. Díganle aquí todo lo que sucede en su colonia’. Y empezamos a recibir información”, mencionó.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Tecnología para salvar vidas

“Tenemos la Black Mamba que va a tener un pequeño retoño, viene la Pantera, nuestro robot que ya está listo para el mes de noviembre. Vamos a tener un simulacro, de toma de rehenes en un centro comercial. Estos simulacros nos ayudan en una actualización de CALEA, vamos a aprovechar el simulacro para presentar a Pantera; y nos sirve como un tema de retroalimentación, para saber qué hacer en casos de ese tipo”, adelantó el director de Seguridad Pública de Chihuahua capital.

Mencionó que durante el simulacro, se explicará qué es lo que puede hacer el robot Pantera, en qué ayudará a la corporación, y en qué le ayudará a la ciudadanía.

“Con su ayuda, nuestro talento humano y con nuestros caninos, van a tener que esperar; porque ahora hay una herramienta tecnológica, que se va a poder asomar y visualizar a las áreas de peligro o los agresores. Para eso lo queremos, para salvar vidas de los policías y que no lastimen a nuestros ejemplares caninos. Es una inversión cerca de un millón de pesos y obviamente tiene que estar asegurada, pero pues ese millón de pesos nunca sustituiría la vida de un compañero. Hay que ser todo lo que se tenga que hacer, para no poner en riesgo”, aseveró Julio Salas.

Jubilación anticipada

En el tema de los 25 años de la jubilación anticipada, el comisario Salas González, refirió que es un impacto emocional separarse de las filas.

“Sabemos que después de la jubilación, no son las mismas aportaciones, pero explicar el proceso peso por peso, hora por hora, al final, los elementos beneficiados se muestran agradecidos, porque pueden valorar después de años de servir a las fuerzas municipales con un trabajo de alto impacto, la alegría que es estar en familia, en casa”, discernió.

Julio Salas González acotó que esta modificación en el sistema de jubilación de la Policía Municipal y Bomberos de Chihuahua, ocurre en una etapa compleja, porque hay elementos, para quienes podría ser complicado retirarse, pero cuando tienen el beneficio, saben que se hizo lo que correspondía, y así ellos pueden cumplir el sueño de todo policía: tener los 25 de servicio como derecho para su jubilación.

El Heroico Cuerpo de Bomberos del Municipio de Chihuahua salva vidas cotidianamente / Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Y, quiero ponerme en su lugar, porque me va a tocar en algún momento, va a ser muy complicado, entonces, quitarse la placa, no traer un arma, y no estar al teléfono, escuchar las sirenas y no saber qué está pasando. Este beneficio no es nada más para nosotros, también para los bomberos”, agregó.

Sobre la Subdirección de Bomberos, Julio Salas destacó que afortunadamente, tienen el mejor equipo contra incendios, el personal tiene uniformes de la misma marca, o de lo que ellos me soliciten. Unidades nuevas, tienen también, de manejo para traslado de supervisores; y las estaciones se remodelaron y se amueblaron.

“Sabemos que falta mucho y el presupuesto pues no alcanza, pero yo creo, yo siento, que sigamos avanzando en dos años, o sea, son dos años de la administración".

Mano dura, pero no insensible

“Si me convierto en un comisario duro, de una manera intolerante, de castigo y ni siquiera que puedan hablar conmigo porque me den la vuelta. Yo creo que estaríamos hablando de una situación muy diferente en temas de indicadores o de eficacia policial. Vengo de un trato muy diferente afuera. Viví esos dos tratos: de no tomarnos en cuenta, de no queremos ayudar, muy complicado que se maneja el policía día a día, de injusticias conmigo. Pero también, llega la otra administración con Gilberto Loya, y me ayuda, en el tema de comprender la tecnología, y es cuando empieza a tener esta balanza mi persona”, compartió Salas González.

En ese sentido, fue firme al fijar su postura: enérgico donde se amerite, por ejemplo, al hacer las detenciones, de las cuales, afirmó, se realizan sin dudar. Sin embargo, mencionó, que también sabe escuchar a la gente, y cuando se requiere, hace un alto, y trata de ayudar.

“Pero donde se equivocó un compañero, va a ser mano dura y no va haber tolerancia. Para los que andan cometiendo los delitos, tan es así, que los detenidos han sido en horas y no me importaron ni de dónde son. Yo no pregunto ni de dónde son ni de qué ciudades nada, yo nomás sigo instrucciones, es realizar la detención, eso es lo que me he dedicado pues a hacer hasta el día de hoy”, finalizó.