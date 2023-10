Mantiene diputada Isela Martínez compromiso con economía, cultura y turismo

El fortalecimiento a la economía local por medio de apoyos e impulso a micro, pequeños y medianos empresarios; y la detonación del turismo y cultura chihuahuense, son los principales temas en los que más trabajó la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Isela Martínez Díaz, durante el año anterior de actividades legislativas y lo cual resalta en la entrega de su Segundo Informe.

Ante tales resultados dijo sentir plena satisfacción de haber logrado concretar acciones y reformas que fortalecerán el desarrollo de la entidad dejando una huella en temas que resultan de suma trascendencia y fundamentales para el crecimiento de Chihuahua, tales como la Ley de Emprendimiento, de la cual dijo que fue incluso una propuesta que vino directamente de la sociedad y con la que se sientan las bases para impulsar a los emprendedores, los cuales “son la base más importante de la economía”.

Y es que recordó que el 98 por ciento de la economía corresponde a microempresas, esos negocios familiares que tienen el objetivo de trascender, razón por la cual dijo se debe trabajar para disminuir la tasa de mortandad empresarial y ser puente para que todos los proyectos logren prosperar y perdurar.

En cuanto al tema del turismo, Martínez Díaz fue una de las principales impulsoras para la creación de la Comisión de Turismo y Cultura dentro del Poder Legislativo, así como de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado con la cual ha trabajado de la mano para detonar con mayor fuerza el sector con áreas que son vinculantes.

Los temas sociales han estado igualmente dentro de su agenda, pues entre las iniciativas más relevantes se encuentran la que pretende prevenir la violencia escolar, y la de escuela para padres, por medio de la cual se busca sentar las bases a los padres de familia para fortalecer los lazos con sus hijos.

Ha estado muy de cerca con la Casa de la Cultura del Colegio de Bachilleres logrando concretar la reforma a la Ley Orgánica de esa institución a fin de que se le destine recurso para su mantenimiento y se tenga definido el plan a ejecutar, pues se dijo una convencida de que tanto los deportes como la cultura son pieza fundamental para prevenir adicciones, además de ayudar al cuidado de la salud mental.

Isela Martínez / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Destacó que todas y cada una de las iniciativas son previamente analizadas y estudiadas, por lo que tienen una razón de ser y buscan abonar a la sociedad, particularmente en los temas antes mencionados. Añadió que nada de esto es un mérito único de su persona, sino que reconoció el trabajo conjunto de todo su equipo, así como de los colaboradores del Congreso del Estado.

De las 350 iniciativas que impulsó la bancada panista, la cual la conforman quince legisladores, 56 corresponden a ella, lo cual “me hace sentir muy orgullosa porque estoy muy por encima de los demás”. Agregó que es tanto su compromiso con su labor que durante estos dos años ha buscado estar presente en cada una de las sesiones, pues sabe perfectamente que esa es la principal función, por lo que trata de mantener en equilibrio las reuniones con autoridades, de comisiones y visitas de campo, pues sabe también son importantes y parte de su trabajo.

Advirtió que para este último año se vienen tiempos complejos y ausencias parlamentarias por parte de aquellos que buscan un cargo en especial, así como un tono más fuerte en los debates, lo cual ya se ha podido observar en las últimas sesiones; empero, dijo que es indispensable dar a conocer a la ciudadanía lo que ocurre y lo que consideran mal.

En cuanto a la Reforma Integral a la Constitución Política del Estado, cree que, por ciertos asuntos en los que no se logran poner de acuerdo entre las bancadas, van a ir regresando poco a poco a las comisiones, lo cual aumentará el trabajo que se tiene con los asuntos pendientes, pero dijo se deben ir sacando cada uno de ellos.

“Primero que nada busco una satisfacción personal…yo me propuse hacer para lo que se me encomendó y si alguien ve en mí algún talento que yo pueda llevar a otro lugar en el ámbito de gobierno, qué padre, no estoy, así como que buscando nada en lo particular”, fue lo que externó al ser cuestionada sobre las aspiraciones que tiene recordando que, a pesar de las complicaciones que resulta el ser propuesta plurinominal, ha buscado la manera de mantenerse cercana a la gente y realizar las gestiones.

En ese sentido, se dijo segura de haber logrado los objetivos y, al menos dentro de la labor legislativa, ha obtenido que la gente la identifique con los temas que ha priorizado su trabajo y de los que dio muestra y resultado anteriormente. De esa manera, cumple con el principal objetivo que se planteó desde que llegó al Poder Legislativo que es entregar resultados, “el día que yo termine, quiero entregar trabajo”.

Al describirse como una persona inquieta, se siente tranquila de que encontrará algo bueno qué hacer una vez que concluya su labor legislativa; además, externó que no le asustan los cambios y es feliz haciendo incluso pequeñas tareas dentro de su hogar, pero compartió que “si mis talentos y mi trabajo es visto para algo más, pues qué padre, hay que estar siempre preparados”.