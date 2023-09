Marcelo Ebrard sigue teniendo a su gente: Avanzada Nacional Chihuahua

La presidente de Avanzada Nacional Chihuahua, Helena García, compartió ante esta editorial que, el aún morenista Marcelo Ebrard sigue teniendo el apoyo y respaldo de muchas personas, motivo por el cual, en caso de que tome la decisión de separarse de las filas de la Cuarta Transformación, él “sigue contando con su gente”.

Lo anterior, lo precisó al explicar la situación que se vive actualmente luego de que Ebrard impugnó el proceso interno de selección del coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, el cual Morena se encuentra analizando y, en caso de que para el 18 de septiembre no se tenga respuesta, el excanciller se separará del partido.

“Nos da gusto que Marcelo Ebrard se salga de Morena porque pues si no es bienvenido en Morena, pues acá sigue contando con su gente”, insistió García a especificar que la impugnación no es porque él quiera ganar, sino para dar a conocer lo que realmente pasó y las irregularidades ya que ni siquiera se concluyó con el proceso interno.

Lo anterior, lo ha dejado claro el propio Ebrard Casaubón en las diversas entrevistas que ha realizado en donde incluso resalta que él no quiere irse de Morena; pero, si el partido decide no efectuar de nueva cuenta el proceso interno cumpliendo con los acuerdos y lineamientos establecidos desde el inicio, no tendrá otra opción.

García precisó que, en caso de que se separe de Morena, a partir del 18 de septiembre y hasta a mediados de octubre realizará una gira nacional a fin de explicar la situación y de fortalecer las propuestas que había emitido anteriormente respecto a temas como salud, seguridad y economía.

Helena García reiteró que, el salirse de Morena sería algo de gran beneficio para Marcelo ya que no solo cuenta con Avanzada Nacional, sino con otras organizaciones alejadas de tintes partidistas que lo respaldan y que tienen presencia en las 32 entidades del país.

Parral

“Vienen cosas interesantes”, sostuvo García quien dijo se mantiene cercana al exfuncionario, pues ha mantenido al tanto de cada acción a cada uno de los actores que lo han respaldado.

Finalmente, recordó que entre las irregularidades que observó Marcelo Ebrard en el proceso fue el fraude, ya que aún no se terminaba de hacer el conteo cuando ya se había declarado ganadora a Claudia Sheinbaum; además de que algunos encuestadores ni siquiera se presentaron y algunas urnas no se abrieron.