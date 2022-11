Marcha de AMLO será un desfile de Bienestar: PAN estatal

“Acción Nacional tiene claro que no permitirá que se debilite al Instituto Nacional Electoral, ya que eso no está a negociación de ninguna manera, porque se puede debatir sobre otras propuestas ante las más de 100 iniciativas para la reforma electoral, sin embargo de mantenerse firmes el PAN, PRI PRD y MC, los ciudadanos deben de estar tranquilos de que no habrá alguna reforma constitucional que afecte al INE”, así lo expresó que el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Gabriel Díaz Negrete.

Destacó la importancia de la alianza “Va por México” en el año 2021, porque de no concretarse, hoy en día Morena estuviera realizando estas modificaciones constitucionales, esto nos tiene que llevar a reflexionar a que la oposición se mantenga firme ante estas propuestas que representan una amenaza autoritaria del gobierno federal a través de Morena.

Chihuahua El panismo chihuahuense apoyará defensa del INE: Díaz

El gobierno de la república pretende aprovechar el momento de la competición del Mundial de Futbol, sin embargo México ya no cuenta con una sociedad más interesada en los temas políticos, y la muestra está en la pasada marcha en defensa del INE, por lo que Morena no podrá utilizar la cortina del mundial para sacar la reforma.

Con respecto a la marcha convocada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, expresó que “se trata de un desfile de los de Bienestar, calificó como ridícula, y es porque el presidente está asustado, ya que sigue sin entender que los mexicanos le están diciendo “no te vamos a dejar que te robes las elecciones, ya que eso fue lo que pasó el 13 de noviembre en una expresión ciudadana, diciendo que nos gusta el árbitro como está, es decir queremos que el INE nos siga contando los votos, lo que él(presidente) tomó como un agravio, no entiendo por qué”.

Otra muestra de que se trata de un comportamiento autoritario de AMLO es que anunció que si no pasa la reforma constitucional en materia electoral, buscará un plan “B”, es decir que sigue con la actitud de quedarse con el INE.

“Habrá que ver cuánto le costará a los mexicanos esta acción de la marcha, porque dice que no hay recursos para el Seguro Popular, ni para medicamentos para el cáncer, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, ni para carreteras de Chihuahua, pero sí hay para que vayan los burócratas del gobierno federal en el país, al que llamó el desfile del presidente”, señaló Díaz Negrete.

Finalizó el dirigente estatal de Acción Nacional que están abiertos a debatir la reforma, pero en todo aquello que no atente en contra de las instituciones.