Marchan en Chihuahua por la justicia: Familias de desaparecidos claman por sus seres queridos

Madres, padres, esposas, esposos, hijos e hijas marcharon por las principales calles de la ciudad de Chihuahua para recordar a las personas víctimas de desaparición forzada, además, hicieron una pega de pesquisas, sembraron un pino y exigieron justicia frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua y el Palacio de Gobierno.

Chihuahua es parte de la tragedia nacional que lacera a miles de familias, “¡Las madres no se rinden, las madres no se van, les hace falta un hijo y venimos a buscar!” gritaban frente a las instalaciones de la FGE, donde dejaron en claro que la búsqueda no cesa y que el olvido y la resignación no tienen cabida en su lucha.

La conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada inició con una misa en el Sagrado Corazón de Jesús, en donde elevaron una plegaria por esas personas que faltan en sus hogares, a la vez que recordaron a las madres que han perdido la vida durante la búsqueda.

Luego inició la marcha hacia la Plaza Hidalgo, donde se encuentra la Cruz de Clavos. Caminaron por las calles para recordar que siguen en resistencia.

La cifra de personas desaparecidas sigue siendo muy incierta, debido a que a diario personas siguen desapareciendo y en algunos casos, ni reporte existe.

La problemática que lacera a miles de familias va en aumento, en 2006 se registraron 612 desapariciones en todo el territorio nacional, para 2023 la cifra escaló a más de 29 mil 668 personas desaparecidas.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde 1952 y hasta el 30 de agosto de 2024, ha registrado 328,478 desapariciones, de las cuales Chihuahua concentra 3 mil 830 víctimas.

En el Jardín de la Justicia se concentraron para plantar un pino como reclamo al derecho a ser vistas y escuchadas. El joven Enrique Olivas, quien busca a su hermano Roberto Olivas Villalobos, fue el encargado de hacer la fosa para el árbol, que en sus raíces denota la fuerza del Colectivo de Familias con personas desaparecidas que acompaña el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Sus ramas tocarán el cielo y su sombra cobijará a quienes siguen en la lucha.

La marcha continuó por la calle Vicente Guerrero, por lo que las calles aledañas fueron cerradas a la circulación; a pesar del descontento de los guiadores, no detuvieron su marcha.

Al llegar al pie de la Cruz de Clavos, Ruth Fierro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres recordó que desde el 2010 se instauró la fecha para recordar a las personas desaparecidas.

Las madres y familiares exigieron al gobierno unirse a la lucha

El pronunciamiento oficial estuvo a cargo de Ruby Perales, hermana de Carlos Antonio Perales Carrera, desaparecido 29 de agosto de 2015, quien recordó a los presentes que en Chihuahua, al igual que en todo el país, las desapariciones son una herida abierta. La impunidad sigue siendo un obstáculo y la búsqueda en vida es inexistente.

Ante ello, exigieron coordinación efectiva en todos los niveles de gobierno, la actualización de bases de datos con perfiles genéticos y un registro real que refleje la cantidad de personas desaparecidas desaparecidas.

Al gobierno estatal, en especial a María Eugenia Campos, para que brinde audiencia a las madres y las escuche, además, que destinen los recursos necesarios para las búsquedas.

Que se realicen investigaciones eficaces y se le brinden más recursos a la CEAVE para que se garantice el derecho a las familias de apoyo y ayuda, atención digna y protección adecuada.

Algunos de los familiares de personas desaparecidas intentaron ingresar a Palacio de Gobierno para ir al sanitario, pero los policías les impidieron el paso. Las revictimizaron y las víctimas respondieron, tras cerrarles la pesada puerta en la nariz.

Luly, madre de Pamela, fue quien lanzó el reclamo, al que se unieron las demás personas, pero los guardias no escucharon a las manifestantes.

A pesar de que trataron de abrir la puerta, la fuerza del Estado se impuso.

En respuesta, las pesquisas que se iban a pegar en la zona centro, las colocaron en la puerta del Palacio de Gobierno, para recordarles que son muchas las víctimas de desaparición.

Los familiares de los desaparecidos exigieron presupuestos para la búsqueda y solo recibieron desdén.

La pega de pesquisa siguió en las ventanas del Palacio de Gobierno.