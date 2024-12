Marchan normalistas de Saucillo, exigen destitución de directivos

A más de 10 días sin respuesta favorable por parte de las autoridades educativas, alrededor de un centenar de alumnas de la Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón” de Saucillo, llevaron a cabo una marcha en el centro de a la ciudad en continuación de su manifestación, en la que exigen la destitución de los directivos.

Las alumnas que tienen desde hace cuatro días cerrada la entrada a las instalaciones de la Secretaría de Educación, se congregaron en el cruce de la avenida Universidad y Riva Palacio en la colonia Santo Niño, para continuar con la protesta hasta que su demanda sea escuchada.

Durante la marcha, reiteraron sus exigencias, la cuales consisten en el cambio de tres personajes que fungen como directivos en la Normal del Estado, debido a que, según indicaron, se han dedicado a dar un trato inapropiado, comentarios ofensivos e intimidación verbal.

Las manifestantes partieron desde el cruce mencionado por el carril de norte a sur de la avenida Universidad, encapuchadas y cargando una enorme bandera roja en señal de protesta, bloquearon la circulación de los vehículos e impidieron el paso del Bowi.

De igual forma, repartieron volantes en donde explican el porqué de su protesta y porque la omisión de escucha por parte de las autoridades educativas han generado que se alargue su lucha por transparencia y justicia.

Con lo anterior, las normalistas pretenden obtener una garantía por parte de las autoridades competentes de que, tanto la educación como la integridad de los miembros de la comunidad académica de la Normal de Saucillo será defendida.

Es de recordar que desde el pasado martes 19 de noviembre del presente año las alumnas iniciaron con su protesta en las instalaciones de la Escuela Normal Rural de Saucillo “Ricardo Flores Magón”, con el fin de exigir la destitución de la directora, subdirectora y administrador de la escuela.

Desde entonces, las autoridades educativas han tratado de resolver la situación de manera pacífica, intentando proponer que una de las maestras de la escuela de apellido Chávez sea quien se quede en el lugar de la directora.

No obstante, las estudiantes mencionaron firmemente ante las autoridades que esta docente ha mostrado actitudes negativas y expresaba comentarios denigrantes hacia las alumnas, en particular a las que se encontraban embarazadas, diciéndoles que “no podía ser más importante su bebé que su carrera”.

Por lo anterior, aseguraron que en su exigencia se incluía la destitución de manera inmediata a los directivos de dicha escuela normalista.

Asimismo, hicieron un llamado a las egresadas y egresados, organizaciones sociales y estudiantes, así como al pueblo en general a unirse ante la exigencia en el manifiesto de la defensa de su institución.

“Es momento de que respeten de manera irrestricta la organización interna que como Normal rural nos caracteriza, ¡exigimos transparencia!”, clamaron las estudiantes decididas a continuar con su protesta.