Maru Campos tiene visión retrógrada al impedir distribución de libros: Andrea Chávez

La diputada federal Andrea Chávez Treviño aseguró que la gobernadora María Eugenia Campos Galván tiene una visión retrógrada al impedir la distribución de los libros de texto gratuito, que son producto de un proceso de consulta.

La diputada mencionó que seguirán pugnando para que la visión de estos partidos conservadores no siga permeando con actitudes violentas, ya que incluso el líder nacional del PAN hizo un llamado a quemar los libros y arrancar las páginas de los libros.

“Esto recuerda prácticas fascistas, sino también prácticas autoritarias que se dieron en el país, como Diego de Landa mandó quemar los libros de la cultura maya y eso están haciendo ahora por considerarlos asuntos del demonio”.

Lamentó la situación, pero no le sorprende ya que dijo que el partido del cual emana la señora es una partido que se se ha posicionado en contra de la educación, votó en contra de las pensiones, un partido que votó en contra de los apoyos para hijos de madres trabajadoras, son el partido que vota en contra de un presupuesto de egresos de la federación que abastece del recurso suficiente a nuestras escuelas a través de La Escuela Es Nuestra.

“No me sorprende que ahora tenga esta visión completamente retrógrada, estoy segura que ningún integrante de AN ha leído los libros de texto a los cuales se refieren”.

La legisladora federal aseguró que la gente que opina en contra de los libros de texto sin conocerlos están cayendo en campaña publicitaria y mediática del conservadurismo y es lamentable que se desinforme.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Acotó que con el nuevo plan y los libros de texto se busca cambiar el enfoque de competencias que genera una ruptura en la sociedad mexicana por un enfoque de compañerismo y colectividad en la que las niñas y niños puedan educarse de cara al futuro y puedan ayudar en sus respectivas comunidades, pueblos o ciudades.

Señaló que desean que las niñas y los niños tengan la mejor educación, por lo que dijo que la gobernadora no tiene rectoría para prohibir la distribución de los libros, ya que el Estado Mexicano es el que tiene la rectoría del plan educativo Secretaría de Educación Pública.

Resaltó que el plan educativo fue conformado por las maestras y los maestros, no es un programa que hizo la SEP o el presidente López a Obrador, sino es un programa que conformaron diversos especialistas, maestra y maestros, se realizaron foros y consultas, los libros de texto son resultado de esta acción colectiva.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Ante ello hizo un llamado a que se informen, ya que en medios nacionales se argumenta que no hubo consulta, cuando hay documentos que avalan el proceso.

Dijo que la apuestan al diálogo y antes de buscar una sanción para María Eugenia Campos la invitan a leer los libros de texto gratuito para que pueda informarse y formar círculos en los diversos sectores padres de familia y maestros, para no caer en campañas de desinformación y noticias falsas.