Más de 100 mil personas deben el servicio del agua en el estado, ¿te pueden cortar el suministro?

Más de 100 mil personas deben el servicio del agua en el estado de Chihuahua, según lo dio a conocer ya que por años han dejado de pagar este servicio e incluso existen domicilios que adeudan más de 5 millones de pesos por un rezago histórico que ya se encuentra en procedimientos judiciales, dio a conocer Alan Falomir, el director de la MAS.

Un total de 136 mil 800 domicilios en la ciudad de Chihuahua adeudan cerca de 2 mil 500 millones de pesos por el servicio del agua que brinda la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), y es posible que debido a esto se les corte el servicio.

Así lo explicó el director de la JMAS, Alan Falomir, quien detalló que en la ciudad de Chihuahua existen un total de 360 mil tomas domiciliarias, de los cuales el 38% (136 mil) se retrasan en el pago de este servicio por más de un año y el resto –un 62%- son los usuarios cumplidos que cada mes hacen su pago correspondiente.

Habitantes de la periferia se ven obligadas a recolectar agua de pipas debido a que no cuentan con este servicio (Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua)

Compartió que la intención de la JMAS en Chihuahua no es ser la “mano dura” en el sentido del cobro, sino que buscan presentar las opciones que tienen los deudores, para que se puedan regularizar, antes de que se implementen otras opciones y es parte de lo que llevan a cabo con cada uno de los usuarios.

Aunado a la falta de pago de cientos de miles de morosos en la ciudad de Chihuahua, la Junta Municipal de Agua, tiene un déficit de 90 mil tomas que no cuentan con medidores, donde la dependencia no cuenta con una medición exacta del consumo del agua y por lo cual deben hacer cobros promedios sin importar si el agua se consume o no de forma adecuada.

Del total del agua que se consume en la ciudad de Chihuahua mes a mes, explicó que por lo menos el 43% no se factura porque se pierden en diferentes cuestiones, ya que parte se pierde en fugas de agua, otras más en robo de agua con las tomas clandestinas y otra parte se va a los domicilios que no tienen medidores.

De igual forma la Junta de Agua mantiene un registro de que al menos 7 mil 200 tomas de agua de las más de 136 mil corresponden a locales comerciales o negocios, que al igual que los domicilios mantiene rezagos importantes que acumulan decenas de miles de pesos a la lista de morosos en la capital.

“Hablamos de 335 mil son casa habitación, 24 mil son comercial e industrial, el 90% de los contratos en Chihuahua son de casa habitación, dentro de los comerciantes tenemos un registro que el 70% son usuarios cumplidos, que no se atrasan y tenemos un 30% que tienen rezagos importantes”, detalló.

En Chihuahua, 38% (136 mil) de las tomas instaladas se retrasan en el pago de este servicio por más de un año (Foto: Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua)

Dijo que la Junta de Agua trabaja en presionar a los titulares de los contratos a que se legalicen y se pongan al corriente con el gasto del agua, ya que incluso en el tema del comercio existe un lucro y debe haber una mayor empatía de parte de los comerciantes para pagar de forma recurrente el servicio del agua.

“Es parte del servicio que ellos venden o prestan, hay algunos deudores que tienen varios años, hay algunos que deben millones de pesos, incluso más de 5 millones de pesos, hay otros que deben un millón, dos millones, entonces nosotros llevamos procedimientos jurídicos y todavía brindando la oportunidad de que se pongan al corriente y establecer mecanismos para que puedan pagar”, explicó Alan Falomir.

¿Me pueden cortar el servicio de agua por falta de pago?

Explicó que uno de los mecanismos más relevantes que mantiene es el tema del convenio con la Junta de Agua, donde se brindan facilidades de pago, así como planes con los cuales se pueden regularizar, no sólo con los descuentos del fin de año, sino con la posibilidad de llegar a un acuerdo dependiendo cada uno de los casos.

El director de la Junta de Agua dijo que al último corte que se realizaron en las “carteras vencidas” mantienen un adeudo de 2 mil 500 millones de pesos, donde se encuentran el consumo del agua, recaudos y todo los impuestos que esto conlleva y que deberían pagar los distintos usuarios.

En caso de que no se pague el adeudo, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento podrá suspender el servicio al usuario a partir del día siguiente de la fecha límite de pago, aunque no necesariamente sea así de inmediato.

Una vez liquidada la deuda, la reinstalación se realizará en un lapso de 24 a 48 horas y deberá pagarse extra por recargo.

