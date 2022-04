Más de 35 mil menores cooptados por crimen organizado

El especialista en Investigación Criminal y Delincuencia Organizada, José Carlos Hernández Aguilar informó que en el estado de Chihuahua, contemplan que por lo menos 35 mil menores de edad, entre niños y adolescentes, han sido cooptados por los grupos del crimen organizado, para cometer diferentes actividades ilícitas.

Refiere que parte de la problemática se forma desde el seno familiar, pues asegura que al menos el 70% de las familias en el estado son hogares desintegrados o disfuncionales, lo que podría convertirse en un “caldo de cultivo” o un “foco rojo” para que se propicie este tipo de conductas antisociales y sobre todo se convierte en un sector vulnerable para dichas organizaciones.





Archivo | El Heraldo de Chihuahua





Comentó que de acuerdo a un estudio realizado a nivel nacional, se habían detectado en México un total de 50 mil menores que habían sido tomados por los grupos criminales esto durante el año 2015, por lo que destacó que en la actualización del año 2022 la cifra puede alcanzar los 480 mil menores de edad que se encuentran “enrolados” en estas agrupaciones.

“Los menores se involucran no sólo en cuestiones armadas, también se integran en algunas acciones como secuestro, trata, hay personas que han sido víctimas y ahora son victimarios, es una red muy compleja que es una constante alarma para las autoridades de todo los niveles”, señaló.

José Carlos dijo que no existe un cálculo oficial de los menores que se encuentran integrados en estas organizaciones, pero sí es un reflejo de los más de 40 mil pandilleros que en su mayoría son los menores de 18 años de edad, quienes a su corta edad comienzan a hacer círculos sociales de este tipo.

Comentó que parte de las formas de "atrapar" a los menores o adolescentes en estas agrupaciones son a través del consumo de droga, pues les regalan algunas drogas como marihuana, cocaína y cristal, para hacerlos dependientes a estas sustancias y mantenerlos activos en estas organizaciones.

“Después de que los atrapan en el consumo de la droga, trabajan por necesidad incluso como narcomenudistas. Chihuahua tiene un problema muy grave, porque es un estado con altos niveles delincuenciales, hay muchos menores enrolados, principalmente niños y adolescentes varones, mientras que un 37% son mujeres” señaló.

Destacó que las cifras que se mantienen sobre este tipo de casos no son dados a conocer por la autoridad, porque recalcó que no es un dato oficial, “no van a dar un dato oficial, no lo hay, son datos que se esconden, deben estar en lo que se conoce en materia de criminalística en un armario de datos, que no quieren dar a conocer”, informó.

El especialista en criminalística dijo que la forma de atrapar a los menores de edad, es a través de la influencia que mantienen en las redes sociales, el uso constante de los videojuegos y el uso exacerbado del internet, que es donde atrapan a los mismo, ante la falta de atención de sus padres.

“Existen otros factores externos, como son el vínculo social, amistades, la cultura de irrespeto, del emperador, que genera un filiarcado desmedido, el poder que tiene los niños en casa, que son delincuentes que empiezan con latrocinios en casa y son aplaudidos en casa”, comentó José Carlos Hernández.

Además de la situación de los hogares de los menores de edad, así como el entorno social, los menores también se integran a estas organizaciones para obtener recursos económicos, pues por 500 pesos o hasta menos, advierte, han documentado casos donde se prestan para cometer diferentes delitos.

“Depende la organización criminal donde se encuentren y los delitos a cometer, hasta por 500 pesos han privado de la vida, por menos hacen trasiego de narcóticos de una ciudad a otra”, comentó el especialista.

Durante el año 2021 el Gobierno de la República advirtió de casos donde los menores de edad estaban siendo reclutados por criminales a través de videojuegos de disparos, donde son contactados a través de conversaciones “online” para invitarlos a hacer trabajos por los cuales recibirían una ganancia.