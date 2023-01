Más de 4 mil 400 perros y gatos mueren en el abandono al año

Al menos 4 mil 400 mascotas como perros y gatos mueren al año en la ciudad de Chihuahua por sacrificio en el Centro Antirrábico, atropellados o en el total abandono de sus dueños, mientras que sólo un 4% de estos animales, logra obtener una segunda oportunidad de vida a través de una adopción formalizada.

Lo anterior, de acuerdo a las cifras compartidas por él responsable del programa Zoonosis y Vectores de la Región Sanitaria Chihuahua y responsable del Centro Antirrábico, David Sánchez, quien comentó que al año se logran concretar en ese centro, alrededor de 180 adopciones de los animales que rescatan, aseguran y que están en la lista para ser sacrificados.

El proceso de adopción es simple, solo necesitas acudir al Centro Antirrábico, ubicado en la carretera al Relleno Sanitario, justo a un costado del mismo, en la colonia Junta de los Ríos. Se solicita llevar la credencial de elector, un comprobante de domicilio y simplemente elegir el perrito que se busca adoptar.

Los más de 4 mil animales, corresponden al año 2022, que son las cifras más recientes con las que cuenta la dependencia, sin embargo, destacó que estas cifras se han incrementado incluso desde el 2020, cuando se registró la pandemia, donde notaron un incremento del 20% en la comparativa de los años.

Lamentablemente este año hubo más casos de perros en la vía pública y más agresiones presentadas en la ciudad, no sé si se deba a que luego de la pandemia las familias optaron por deshacerse de un miembro de la familia, es decir uno de sus perritos





Al año, según los datos oficiales, personal de las cuadrillas captura entre 15 a 20 perros con vida de algunas colonias donde se encuentra grupos de estos animales, donde la gente opta por abandonarlos o donde se van reproduciendo con el paso de los años y es tanto el número que se generan los reportes y cuando deciden capturarlos.

Es decir que el personal del Centro Antirrábico recoge al mes un aproximado de 80 animales con vida, cerca de mil anuales de diversas colonias de la ciudad, lo cual se genera a través de reportes a los números oficiales, y en los recorridos que se realizan en zonas de bajos recursos y otros puntos ya detectados.

Por otra parte en las mismas instalaciones del Centro Antirrábico David Sánchez, informó que llegan entre 20 a 30 mensuales, es decir, cerca de 360 animales al año, aun cuando cobran 116 pesos, la gente decide entregar al Centro Antirrábico, donde deciden dejarlos para que los sacrifiquen o adopten ya que por diferentes razones no pueden hacerse cargo de ellos.

“Nosotros tratamos de tenerlos el mayor tiempo posible, pero depende de las condiciones en las que nos los encontremos o los traigan, si están enfermos tenemos que ponerlos a dormir, porque no tenemos el recurso de proporcionarles atención médica” dijo David Sanchez.

De igual forma, el responsable dijo que esta instancia se ocupa de tener un control de perros callejeros, realizan adopciones, se aplican vacunas antirrábicas, todo el año, y organizan campañas de esterilización, en las instalaciones y en las diferentes colonias, para contribuir a reducir la estadística.

Si bien, es usual que la población considere una mala imagen del Centro Antirrábico por cuestiones donde los culpan de “inhumanos” al practicarle la eutanasia a los perros que ya no pueden estar dentro del centro, en realidad, comenta que ellos buscan que duren el mayor tiempo posible, a excepción de cuando son perros en mal estado de salud, o sumamente agresivos.

Puntualizando que esto se realiza en perros que llegan muy enfermos, atropellados, con fracturas expuestas, o los perros que son extremadamente agresivos, ya que el centro antirrábico no es una institución que les pueda proporcionar los cuidados, por lo que para evitarles el sufrimiento deben ser “dormidos”.

La eutanasia es una manera más digna de morir la mayoría de las veces en las mascotas, esto debido a que muchas veces se encuentran en situación de calle, abandonados, donde se exponen a una muerte lenta y dolorosa

David agrega que la sobrepoblación de perros genera un riesgo en la salud pública, y que si bien, no es culpa del perro, la culpa es de los dueños irresponsables que dejan salir a sus perros, que no los cuidan, no los desparasitan, y lamentablemente, estos perritos pueden traer consigo enfermedades para las familias.

Por último se invitó a la ciudadanía en general a acudir a las instalaciones del antirrábico para realizar la adopción de los animales que se encuentran en resguardo, únicamente trayendo consigo una copia de la credencial de elector y un comprobante de domicilio. Se realiza la elección del can y se entrega ya esterilizado.

“Esto de los perritos callejeros terminará cuando las personas seamos más responsables con nuestros animales” finalizó el responsable del Centro Antirrábico, agregando que no es simplemente culpa del can, sino del entorno en el que viven.