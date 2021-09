Más de 500 mil mujeres no cuentan con servicio médico

De acuerdo al Reporte Covid-19 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las mujeres representan uno de los sectores más vulnerables ante la pandemia, pues la entidad hay 580 mil 950 personas del sexo femenino de entre 18 y hasta 74 años que no cuentan con servicio médico.

Dicho porcentaje supera la cifra de varones que no tienen acceso a dicha prestación, pues a la fecha es de 499 mil 050, y en conjunto, la cifra asciende a un 1,080,000 habitantes.

El documento expone que la cifra de mujeres sin atención médica gratuita ha ido en aumento en los últimos dos años, pues pasó de 577,000 en 2018, a 580,950 en 2020, es decir, 3,950 mujeres más.

El Inegi señala que los motivos por lo que las chihuahuenses no cuentan con servicio médico es debido a que ellas o sus parejas no cuentan con un empleo que les brinde la atención, por trabajar dentro de la informalidad, en negocios ambulantes propios o en actividades en las que no se ofrece contrato ni prestaciones.

Refiere que se considera que una persona no tiene acceso a los servicios de salud cuando no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución de seguridad social federal o estatal, o bien servicio médico privado.

Por otra parte, el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en población femenina en Chihuahua es de 32.1 por ciento del total, es decir, de 1 millón 888 mil 822 mujeres que viven en la entidad, 606 mil 332 presentan al menos una carencia.

De dicha población femenina, el 10.2 por ciento es clasificada como “vulnerable por ingresos”, lo que significa que no tienen los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

Dicha cifra, también está relacionada con la capacidad de poder adquirir o acceder al servicio médico, pues al no contar con ingresos suficientes, resulta complejo pagar atención médica privada.

Chihuahua Aumenta 54% rezago en servicios de salud

Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) sólo el 5 por ciento de la población mexicana cuenta con un seguro de gastos médicos, situación que es similar en la mayor parte de las entidades, incluida Chihuahua, y que revela la falta de prevención para hacerle frente a este tipo de gastos, pero en muchos casos, es la falta de ingresos para adquirir uno de estos seguros el principal impedimento.

Aunque las enfermedades más costosas son las de tipo crónico como hipertensión o diabetes, hay otras que se presentan con mayor frecuencia, y pese a parecer gastos menores, significan un gasto importante para quienes no cuentan con una prestación médica, y entre éstas se encuentran infecciones estomacales, alergias, resfriados, influenza o el mismo Covid-19.

En este mismo sentido, se establece que buena parte de la población femenil en la entidad padece alguna condición de salud que “agrava” o dispara la posibilidad de disminuir su calidad de vida.

Algunas de las más comunes son la obesidad, padecida por al menos una tercera parte de las mujeres; seguida de la hipertensión, que afecta en la actualidad a un 18 por ciento de la población femenil y la diabetes, de la cual se refiere que existe en dos de cada diez mujeres chihuahuenses.

El Inegi plantea que la pobreza afecta en forma diferenciada a las personas de acuerdo con el grado de vulnerabilidad que enfrentan y a los contextos sociales en los que se desenvuelven. Por ello, destaca, uno de los retos de la política pública es atender las particularidades de los grupos sociales en desventaja.