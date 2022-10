Más de 90% de delitos cometidos contra empresas no son denunciados

De un total de 49 mil 955 delitos contra empresas que se cometieron en el estado de Chihuahua en 2021, solo un 9.1 por ciento fue denunciado ante las autoridades, es decir, sólo 4 mil 551, mientras que 45 mil 955 no se denunciaron y representan la cifra negra, de acuerdo al reporte ¿Cuánto Denuncian las Empresas? elaborado por Ficosec.

Refiere que con base en la Encuesta Nacional de Victimización 2022, en el 90.7 de los delitos cometidos en unidades económicas, no se interpuso demanda, más del 77 por ciento, refirió que no interpuso la denuncia por alguna causa atribuible con la autoridad

Son las empresas dedicadas al servicio, quienes reflejan mayor porcentaje de cifra negra en el estado de acuerdo al sector, o giro, mientras que por tamaño de unidad económica, las pequeñas empresas, son las que menos denuncian.

La información de Ficosec indica que la Encuesta Nacional de Victimización a Empresas 2022, permite no sólo conocer el porcentaje de denuncias por parte de las empresas, pero además, cuál es el grado de confianza del sector productivo ante las autoridades.

Expone que la cifra negra, referida en el reporte, refiere a los delitos que no son denunciados o que no se abrió carpeta de investigación.

De esta manera, el desglose específico expone que en 2021 se cometieron 49 mil 955 delitos, y de estos, 49 mil 551 no se denunciaron. Sin embargo, entre los delitos denunciados, que en total fueron 4 mil 551, se encuentra un porcentaje de los que sí tienen carpeta de investigación del 6.3 por ciento, que son 3 mil 172 casos.

La cifra negra por sector indica que los sectores afectados son comercio, industria y servicios, y en cada uno de estos, se especifica el porcentaje de los delitos que no denuncian, respecto a los delitos cometidos en cada giro.

De esta forma se señala que el sector de servicios, no denunció el 94.9 por ciento de los delitos de los fueron victima en 2021; el sector industria, no denunció el 94.4 por ciento de los delitos en este sector; y el sector comercio, no denunció el 92.7 por ciento.

Por otra parte, las pequeñas y micro empresas, son las que no reportan la mayor parte de delitos en su contra. En el caso de pequeñas empresas, no denunciaron el 94.9 por ciento del total; las micro, no denunciaron el 94.4 por ciento; las medianas empresas no denunciaron el 80.7 por ciento y las grandes empresas no denunciaron en un 77.1 por ciento los delitos de los que fueron víctma.

En cuanto a las razones para no denunciar, se divide en un 77.5 por ciento, las que no lo hacen por causas atribuibles a la autoridad (falta de confianza, considerar que no habrá resultados, etc) y el 21.4 por ciento por otras causas entre las que también destaca no tener tiempo para ello, o considerar que es unan pérdida de tiempo, en tanto que un 1 por ciento no se especifica la razón.