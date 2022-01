Matan a 17 tras inicio de Juntos por Juárez

Desde el 16 de enero, cuando la gobernadora María Eugenia Campos Galván puso en marcha el Operativo Juntos Por Juárez, hasta el día 20 han sido asesinadas 17 personas en la frontera, de igual forma cinco días antes del operativo hubo 16 homicidios en las mismas condiciones.

De acuerdo con la estadística proporcionada por la Fiscalía General del Estado, del día primero del año a la fecha han muerto 72 personas en Juárez y sus comunidades aledañas como el Valle de Juárez, manteniendo un promedio diario de entre 3 y 8 personas asesinadas, según muestra el comportamiento mensual.

En el estado de Chihuahua las autoridades han registrado el asesinato de 110 personas, que representa un promedio de 5.5 al día, la mayoría de los incidentes ocurridos en los municipios de Chihuahua y Juárez, que tienen mayor índice poblacional.

Del 100% de los homicidios que han ocurrido en 20g22, el 65% de ellos ocurrieron en Juárez, 13% en la zona occidente, que contempla Cuauhtémoc y sus alrededores, un 10.09% en la zona centro que contempla Chihuahua y otros municipios contiguos como Aldama y Ojinaga, y el resto se generaron en la zona sur de Parral y sus alrededores.

Horas antes de que iniciara el arranque formal del Operativo Junto Por Juárez, fueron abandonados los cuerpos de dos mujeres sin vida en el poblado de San Agustín, en una carretera que conduce al Valle de Juárez, donde las dejaron totalmente desmembradas y sus restos esparcidos en el tramo carretero.

El mismo día que la gobernadora y el resto de las autoridades dieron inicio al programa para fortalecer la estrategia de seguridad en Juárez, fueron ultimadas 7 personas durante todo el trascurso del 16 de enero, un día después dicho municipio contempló solo un asesinato durante todo el día.

Para el 18 de enero, la estadística se volvió a disparar, con siete homicidios en Juárez; el 19 de enero no se contempló ni un solo homicidio en Juárez y durante las primeras horas del día 20 la Fiscalía General del Estado registró el deceso de dos hombres por arma de fuego.

Por otra parte, cinco días antes del operativo, se registraron 16 homicidios en Ciudad Juárez, 11 de ellos ocurrieron el 11 de enero, dos más se contabilizaron el 12 de enero y para el día 13 la estadística bajó a un solo homicidio.

Posteriormente, el 14 de enero, las autoridades de seguridad contemplaron 3 asesinatos más y un día antes de que iniciara el Operativo Juntos por Juárez, sucedieron tres homicidios más, según la estadística compartida por la FGE.

Dentro de este primer mes del año, las autoridades en el estado han tenido mayor incidencia los días 7 y 9, cuando se registraron en Juárez un total de 9 homicidios al día y el 5 de enero ocurrieron 8 más, lo que mantiene la frontera con poco más de 70 privaciones de la vida en lo que va del año.

El estado de Chihuahua ha marcado una tendencia a la baja en el tema de los homicidios en el estado, luego de que a partir de septiembre las cifras se han reducido al dejar de contabilizar menos de 180 asesinatos mensuales, y cerrando con un total de 2 mil 428 durante todo el 2021.

Tras la estadística de homicidios en la zona fronteriza de Juárez, el titular de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, dijo que unos días no pueden marcar una tendencia, destacando que el 19 de enero no se registró un solo homicidio en Juárez, por primera vez en varios meses.

“Unos días no te pueden marcar una tendencia, sin embargo hay unos indicadores, pues una flor no hace primaveras, sin embargo ayer no se cometió un solo homicidio en Juárez, que es a lo que aspiramos en todo momento, para que a un corto plazo pueda suceder”, comentó el secretario de Seguridad.