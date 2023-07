Me encantaría, pero ya llegará el momento de debatir; responde Xóchitl a Ebrard

“Me encantaría debatir con Marcelo, me parece un hombre inteligente, me parece de lo más brillante que tuvo el gabinete actual, es un hombre con talento, con capacidad, pero llegará el momento de debatir, hoy no es el momento”.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Esa fue la respuesta que le envió la senadora panista, Xóchitl Gálvez, al morenista Marcelo Ebrard, luego de que este le propuso a encabezar un debate “cuando ella quiera” sobre diversos temas, especialmente el relacionado con la seguridad.

Ante esto, Gálvez Ruiz insistió en su deseo de que se dé ese momento, pero recordó que aún no se pueden hacer esas acciones, dado que ambos se encuentran participando en los procesos internos de sus respectivos grupos políticos.

Por tal razón, dijo que Marcelo Ebrard primero tiene que ganar el proceso interno de Morena, aunque mencionó que ve los dados cargados para otro lado, haciendo alusión a que: “va por otro lado el dedazo”.

A pesar de ello, lo exhortó a que le eche ganas en el proceso interno y reiteró que ve en él a una persona preparada, por lo que recalcó que le encantaría que ambos encabecen los debates.

Ante la pregunta de si aceptaría a Ebrard Casaubón en su campaña y su proyecto en caso de que este no quede seleccionado en Morena, Gálvez enfatizó que: “siempre estarán invitados todos los mexicanos que crean que podemos construir un futuro mucho más justo y menos violento”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Agregó que ha escuchado algunas de las intenciones que tiene y que le han agradado varias ideas, especialmente la manera en la que ve la incorporación de la inteligencia artificial en temas como el de seguridad.