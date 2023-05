Me mueve México a querer ser presidente: Santiago Creel

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua, el diputado federal por el Partido Acción Nacional, Santiago Creel, afirmó que lo que lo mueve para querer ser el candidato a la Presidencia de la República por la oposición es México y querer sacar a Morena del gobierno y acabar con el legado de Andrés Manuel López Obrador, pues denunció que el país está siendo llevado por el camino del desastre, de la destrucción, de la pobreza y la violencia.

Previamente, manifestó públicamente que “quiero, puedo y debo encabezar a la oposición en México en las próximas elecciones”, por lo que reafirmó su intención de llegar a liderar el país, por lo que dijo no tener problema con cumplir los requisitos que decidan establecer para elegir al candidato oficial de Va por México, “como quieran, quiero yo”, pues su deseo es estar al frente de dicha batalla.

Diputado federal por el Partido Acción Nacional, Santiago Creel / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Dijo que no es lo que vaya a hacer, sino lo que ya ha hecho lo que puede ofrecer, como lograr la unidad entre la diversidad y la pluralidad, así como el ser partícipe de la creación de las principales instituciones del país y la experiencia en materia de seguridad.

En contraparte, aseguró que lo que falta por mejorar es todo, “cada día para mí se abre una página en blanco y cada día deseo que esa página en blanco acabe con algo mío siendo mejor, y algo mío siendo mejor es darle algo bueno a alguien más”.

Las corcholatas de Morena representan lo mismo para Creel, por lo que no le hace mérito pensar con cuál de los morenistas pudiera contender, pues refirió que igualmente continuarán con el legado de López Obrador; “lo que yo hago con las corcholatas cuando abro un refresco es tirarla a la basura, es lo que ellos merecen”.

Situación actual

Señaló que los principales problemas que él observa en el país son, en primer lugar, la violencia; en segundo la salud y la educación; en tercero, la economía, y de ahí le siguen otros como la corrupción, la impunidad, el campo, el medio ambiente, la industria, entre otros.

Además de los problemas nacionales, resaltó que igualmente hay mucho trabajo por hacer a nivel mundial, pues actualmente México ha desaparecido del mapa global al ser relegado de los organismos, por lo que ha perdido presencia en el ámbito internacional; asimismo, acusó que se ha alejado de las buenas relaciones con Estados Unidos, rompiendo cumbres importantes por querer “entrar a fuerzas con la de los tres cuates”.

En el caso de la inseguridad, lo primero que se debe hacer, compartió, es reconocerlo y posteriormente enfrentarlo con inteligencia y voluntad permanente, pero jamás negociando.

Reiteró que el haber eliminado el Seguro Popular para crear el Insabi fue un grave error; además, aseveró que el fracaso del sistema de salud creado por López Obrador corresponde a las “corruptelas” que se hicieron, razón por la cual comentó que hace falta una rendición de cuentas de dicho organismo. Resaltó que no es buena idea de transferirle toda la carga a la institución “que es la menos mala” que se tiene para enfrentar los problemas de salud, por lo que alertó que “no va a funcionar y van a destrozar lo poco bueno que queda en el sistema”.

Una de las principales afectaciones que dejó la pandemia por el Covid-19 en el país fue en materia educativa, pues a la fecha se cuenta con un incremento en las deserciones escolares, para lo cual no se cuenta con plan alguno que permita recuperar el tiempo y los aprendizajes perdidos durante esos años.

Comentó que el sentido de excelencia con el que se venían construyendo los currículos se han perdido, motivo por el cual llamó a recuperar los procesos de evaluación “pues lo que no se evalúa no se puede medir, y lo que no se puede medir no se puede diagnosticar y sin diagnóstico no puede haber una buena solución”.

Lamentó que la mitad del país vive en una economía informal, lo cual dijo no puede persistir pues “ahí están a sus anchas” los integrantes del crimen organizado, por lo que urge regular la situación, al igual que buscar inversiones a fin de generar mayores empleos o de lo contrario, advirtió, la economía continuará con “resultados desastrosos”.

Coalición

La coalición Va por México tiene ya un par de años conformada, por lo que aseguró que la definición del candidato para la presidencia de México no quebrará dicha alianza que resaltó es electoral mas no de gobierno.

Aprovechó para reiterar la invitación a los partidos de oposición que no están dentro de la coalición a que se unan, “si se unen, las puertas están más que abiertas y si no, igualmente respeto su decisión porque aquí cada quien es libre”; sin embargo, subrayó que igualmente cada quien es responsable de lo que hace.

En cuanto al Movimiento Mexicolectivo, no descartó no sólo dialogar, sino llegar a un acuerdo, pues insistió en que lo ideal es que toda la oposición vaya junta, “haré todo lo posible por que ese ideal se haga material”.

Cámara de diputados

Como presidente de la Cámara de Diputados, lamentó la manera en la que concluyó el periodo ordinario, pero dijo estar consciente de que lo vivido en la “semana negra” va a continuar una vez que retomen el periodo en septiembre siendo la principal batalla la del Presupuesto de Egresos, por lo que, al no haber opción de modificarla, buscarán las áreas que atenten contra los derechos humanos para impugnarlas.

Igualmente, externó que lo que se avecina es una polarización aún mayor, la cual se sabe cuándo inicia, pero no cuándo concluye.