Me obligaron a declarar en contra de César D., presentaré denuncia: Garfio

"La condición es inculpar al exgobernador o de lo contrario permanecerás en prisión por lo menos en esta administración que encabeza el mandatario Javier Corral", fue lo que el exalcalde, Javier Garfio informó esta mañana en rueda de prensa.

Explicó el exfuncionario estatal que no tenía acceso a la información para realizar lo que solicitaban, es decir declarar en contra de César D.

Detalló que al paso del tiempo el Estado de su salud fue en deterioro, así como el tema familiar, y económico, por estar en prisión sin cometer ningún delito.

Javier Garfio, exalcalde / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

"Para poder salir de prisión, ellos me dijeron que la única forma es que declare en contra, por lo que accedí a la petición y me tomaron y escribieron la declaración en contra del exgobernador, la firmé y me dejaron en libertad, en espera de aclarar en medios lo sucedido", explicó Garfio.

"Esto que viví en prisión será llevado a los tribunales, con nombres, y datos, porque me utilizaron en informes como logro de gobierno, por lo que el escarnio que se hizo en mi contra será resuelto por los jueces".

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

"Espero con esto de alguna manera limpiar mi imagen, porque me siento agradecido a los chihuahuenses".