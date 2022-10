Me tiene sin cuidado el espionaje: Maru Campos

“Me vale madre”, dijo la gobernadora María Eugenia Campos, en relación a las críticas recibidas por sus declaraciones entorno al partido Morena en el Estado de Chihuahua.

Lo anterior al ser cuestionada sobre el asunto, pues este fin de semana, durante la Asamblea Estatal del PAN, la mandataria estatal aseguró que en Chihuahua le iban a romper el hocico a Morena.

En este sentido, varios actores políticos de Morena, reprobaron el lenguaje utilizado por la jefa del Ejecutivo estatal, sobre todo al dirigirse a una institución política.

“¿Pues qué voy a contestar? Me vale madre”, dijo María Eugenia Campos en tono irónico.

Campos Galván, también habló sobre los presuntos actos de espionaje del Gobierno Federal en su contra, y señaló que es algo que la tiene sin cuidado.

Al respecto, hizo énfasis en que la Fiscalía General de la República y en general, el Gobierno Federal, pueden espiarla y buscar lo que quieran, pues aseguró que no tiene qué esconder.

“A mí que me esculquen, yo no tengo nada que esconder, nunca he tenido nada que esconder”, subrayó la mandataria estatal.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por su parte, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, expresó que ojalá y la Federación no esté espiando a la gobernadora.

En este sentido, resaltó que lo publicado en relación a presuntos actos de espionaje, obedecen a un comentario de un columnista reconocido.

Por lo anterior, reiteró que espera que sólo sea un tema de opinión y no de algo que se realiza realmente.

Jáuregui Moreno señaló que sería muy grave que eso estuviera ocurriendo y añadió que, hasta el momento, desconoce el fundamento de dichas declaraciones.