“Me tienen que dar un abogado”: Adrián LeBarón

Adrián LeBarón se entrevistará este lunes con la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ello luego de que le retiraron a su asesora jurídica.

El padre de Rhonita, una de las víctimas de la masacre en Bavispe, Sonora, informó que solicitó por escrito una reunión con Martha Yuriria Rodríguez, luego de que la licenciada Rocío Moreno Luna le informó que ya no sería su asesora jurídica.





“Yo no tengo dinero para pagar un abogado, y luego me los matan”, dijo Adrián LeBarón, quien se encuentra en la Ciudad de México esperando encontrarse con la titular de la CEAV.

Desde el pasado viernes informó que la asesora que le habían brindado por parte de la CEAV renunció, luego de que al primer abogado lo asesinaron y de que otros representantes jurídicos han sido retirados por presión política.

A través de un correo electrónico se le confirmó la cita para este lunes a las 10:00 horas con la comisionada Martha Yuriria Rodríguez, a fin de conocer cuáles serán los términos para la asignación del nuevo asesor.

“Me tengo que ajustar a lo que me dan, yo no tengo dinero para pagar, y sin un asesor no puedo revisar expedientes y entrar a las audiencias”, dijo.

Recordó que el primer abogado que tenían fue asesinado, por lo que ahora prefiere esperar a un abogado de oficio para continuar con el caso.

Como víctima tiene el derecho de entrar a las carpetas de investigación, siempre y cuando sea con su asesor jurídico; de la misma manera cuando se trata de alguna audiencia de algún implicado.

“El asesor jurídico me ayuda a ver lo que está pasando, yo sin asesor jurídico me quedo imposibilitado y en ascuas”.

Adrián señaló que el verdadero abogado es la FGR, pero él se cataloga como una víctima que investiga para que pueda acceder a la justicia.