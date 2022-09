Menores migrantes no acompañados son más vulnerables a situaciones de riesgo

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Néstor Armendáriz, informó que los menores migrantes que son deportados de Estados Unidos son doblemente vulnerables a situaciones de riesgo, a la vez señaló que las autoridades deben priorizar los derechos que como población infantil tienen al estar en una condición migratoria irregular.

“El niño o niña que viaja de un país a otro en situación de migración no acompañado, ya sea de madre, padre, o tutores, están altamente expuestos a diversas situaciones, mucho más que los adultos, y las autoridades deben atender primero sus derechos a la integridad, protección, salud, alimentación, y todo lo que en ningún momento se debe dejar de lado porque antes de ser migrantes son personas en etapa de niñez”.

Agregó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos participa con organizaciones de la sociedad civil en el programa de acompañamiento “Retorno voluntario”, en el que primero se garantiza que los menores estén en condiciones dignas, y que sean ellos quienes decidan regresar, una vez que se ha analizado su caso y contacto a su familia.

“Deben ser vistos, antes de ser migrantes o extranjeros, como niños y como tal deben de tratárseles, en ningún momento enfocarse en la situación migratoria como tal, sino garantizar sus derechos”.

Agregó que todas las autoridades deben atender la integridad, salud y todo lo que por derecho humano tiene todo ciudadano.

“Las policías migratorias endurecieron las medidas y éstas se hicieron públicas, vimos imágenes de niños en celdas en transmisiones, y nos oponemos a eso aquí en México, las autoridades deben hacer lo propio, que se brinde protección a los niños sin ver quién es la autoridad competente, sino sumándose a lo que otras instancias hacen”.

Respecto a la participación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuando existen casos de pequeños migrantes no acompañados que llegan a Chihuahua deportados de Estados Unidos, se les brinda acompañamiento para asegurar que las autoridades cumplan con todos los servicios que deben dar al menor. Sin embargo, no se han tenido casos en este año.

La Comisión informó que además de asegurar su alimentación, atención a la salud y en su caso asesoría jurídica, es una prioridad buscar a sus familias para que se reintegren a éstas. La Comisión tiene alianza con el programa de retorno voluntario asistido, “y hay varias asociaciones en esto, canalizamos, dependiendo el planteamiento, cada caso presenta sus características”, apuntó el presidente de la CEDH.

Añadió que no se cuenta con una cifra al respecto sobre los niños que llegan porque no es competencia de la comisión como tal, ese registro, pero es una problemática que existe. “Es muy común que vengan no acompañados o no asistidos, nos damos cuenta con frecuencia”.