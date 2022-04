Merodio no quería entregar apoyos al campo, necesaria su salida: UCD

Jesús Emiliano García, presidente de la Unión Campesina Democrática, refirió que a pesar de que existían recursos para el campo, la ahora exsecretaria de Desarrollo Rural, Lilia Merodio, no quería entregarlo a las organizaciones campesinas, quienes demandaban apoyo para producir las tierras en al menos 35 municipios del estado.

"Ella decía que no lo queríamos repartir, pero no era si, el campo no es como lo percibía ella, el campo somos todos, el apoyo se debe repartir para todos, no era para los líderes o para unos cuantos, es para los productores que producen para la mesa del día a día" comentó el líder campesino.

De acuerdo a Jesús Emiliano, hay una bolsa de 36 millones de pesos que no se ha entregado al campo, ya que los acusaron de no que ellos no entregarían el recurso, además de que no había reglas de operación y una serie de documentación por la cual la ex secretaria no entregaba el recurso a pesar de la urgencia de los productores.

Los campesinos agradecieron a la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, el haber hecho cambios en esa secretaria, y pidieron que el cambio del nuevo titular sea de una persona que conozca el campo y que conozca las necesidades del campo para seguir trabajando.

Refrendaron el apoyo al Gobierno del Estado, y pidieron seguir luchando para mejorar las condiciones con el Gobierno de la República, que no está destinando apoyo al campo en el estado de Chihuahua.