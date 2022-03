México atraviesa indiferencia y desmantelamiento democrático: Juan Pablo Castañón

México atraviesa por una indiferencia sobre las necesidades de los más vulnerables y un desmantelamiento democrático de las instituciones, afirmó el ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana a nivel nacional, Juan Pablo Castañón, en su conferencia “Economía, Educación y Democracia”, que se lleva a cabo esta tarde en el Casino de Chihuahua.

El ponente señaló que desde hace tres años, la nueva administración pública “ha hecho una reasignación del gasto público que se fue a programas sociales desde mi punto de vista con fines políticos”.

Agregó que la transición de la democracia ha ido debilitándose notoriamente lo cual calificó de preocupante.

De igual manera, citó que la sociedad atraviesa por cambios de un gobierno que llega en la redención de las necesidades de los más pobres, lo que de alguna forma, evidencia que en los últimos años las necesidades de los demás fueron olvidadas, pero la consecuencia ha sido que hoy en día, el país está ante un liderazgo de un gobierno que divide.

El ponente expresó que México ha sufrido un retroceso en la evolución democrática después de grandes logros, y expresó que hoy en día, persiste la inequidad pues hay muchas personas que claman justicia, y necesitan ser incluidas

Ejemplificó el hecho de que la administración pública, dejó de atender a las guarderías de madres trabajadoras, y cuestionó “por qué gastar millones de pesos para problemas exógenos? cuando en México estamos viviendo hechos como que no hay crecimiento del empleo, no hay para absorber los nuevos talentos y mercado laboral, hay inflación y no hay crecimiento”.

El ponente agregó que resulta incomprensible un liderazgo que no se encarga de compartir y llevar adelante a todas y todos, y por el contrario radicaliza, separa y agravia, “desde el poder denota a quien no esté de acuerdo con sus propios criterios, es un liderazgo para sí y no un liderazgo generoso”.

Agregó que hoy en día, se vive una realidad social que debe llevar a hacer conciencia de los problemas que se enfrentan, haciendo un análisis y un balance de cómo mejorar.

El ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana a nivel nacional, invitó a reflexionar sobre el estatus actual en la democracia de México, y el camino de “las acciones que los mexicanos podemos hacer hacia el futuro”.

Al remembrar la historia, refirió que desde 1989 con la caída del muro de Berlín, el mundo cambió, ”los equilibrios cambiaron y hoy están volviendo a cambiar”.

“Con esta caída el mundo viró hacia el capitalismo, individualismo, la libertad y el salir adelante por méritos propios, olvidando un poco la comunidad, y eso ocasionó que en la adaptación México se abrió al mundo, “algunos tuvimos serios problemas de adaptación pues llegaron actores internacionales con grandes instalaciones y cambió el comercio”, refirió al compartir su experiencia personal

Agregó que en el cambio de México y el mundo, en 30 años ha habido cambios importantes “y hay ganadores y perdedores”; pero hoy, señaló se enfrentan los desequilibrios.

Al inicio del foro, el presidente de Coparmex Chihuahua, Salvador Carrejo Orozco, emitió en su mensaje de bienvenida que esta dinámica de foro se ha mantenido durante más de dos meses de manera exitosa.

Indicó que al inicio de los foros, se cuestionaba por qué hablar de democracia, pero señaló que ésta es la fuente de muchas libertades de las que hoy gozan las y los mexicanos, por lo que insistió en la relevancia de tocar este tema, que dijo, incumbe a todos, en las distintas trincheras.