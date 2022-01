Miente Corral, no soy ahijada de Duarte a mí me eligió Pleno libremente: Myriam Hernández

La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández, dio a conocer que ella no cuenta con parentesco con el exgobernador César Horacio D.J. como lo anunció el exgobernador Javier Corral Jurado, por lo cual lo calificó de mentiroso al realizar esas afirmaciones en medios nacionales de comunicación.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El día 21 de enero, el exgobernador Javier Corral Jurado concedió una serie de entrevistas en medios nacionales para afirmar que el “duartismo” estaba de regreso, que en el último cambio fue la designación de Myriam Hernández como titular del Poder Judicial del estado, quien aseguró era ahijada de César Horacio y que incluso había declarado en el juicio en Florida a favor del exmandatario.

“Me tengo que presentar ante los medios una vez más para volver a afirmar que el exgobernador Corral está mintiendo, miente una vez más cuando señala que el Ejecutivo hizo alguna designación al Poder Judicial, me permito recordar que el Pleno elige libremente a sus representantes”, comentó la presidenta del Tribunal.

Ante tal señalamiento, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia refirió que el nombramiento del titular del organismo se realiza de forma transparente ante la votación del Pleno de dicho organismo, lo cual se llevó a cabo hace un par de días, tras la renuncia del expresidente Pablo Héctor González.

“Y también miente cuando habla de consignas, y de ‘líneas’, y de favorecimientos, se recordará que yo soy la presidenta del tribunal, como tal yo no resuelvo ninguna clase de asuntos, no soy una juez penal y a diferencia de algunas otras líneas de consigna en esta presidencia esos actos no son tolerables, no se permiten para favorecer ni para perjudicar a nadie. Entonces una vez más está mintiendo” comentó.

El exgobernador Javier Corral estuvo realizando declaraciones en medios nacionales, donde aseguraba de actos de corrupción y complacencias relacionadas con el exgobernador César Horacio, y una supuesta relación con la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván.