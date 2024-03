Miente Morena sobre tema de las estancias infantiles: Daniela Álvarez

La candidata al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Daniela Álvarez recorrió el municipio de Saucillo acompañada por el aspirante a diputado federal, Tony Meléndez, para presentar sus propuestas de campaña ante los habitantes de la región.

Daniela Álvarez acusó a los candidatos de Morena de mentir a los chihuahuenses sobre el tema de las estancias infantiles, y los calificó como mentirosos e hipócritas, por haber eliminado las estancias infantiles en todo el país, ocasionando afectaciones en miles de familias.

“Por ahí vi un video circular de una candidata que también quiere ser senadora y que sale a decir ahora que sí hacen faltan las estancias infantiles, son unos mentirosos e hipócritas; ahora sí dicen que están preocupados por las estancias infantiles, por la salud, por todo lo que ellos nos quitaron a los mexicanos, ahora sí están viendo que los ciudadanos despertaron y les van a cobrar esa factura por las malas decisiones que tomaron”, dijo.

La candidata abanderada por el PAN, PRI y PRD, insistió en que desde el estado de Chihuahua pondrán un alto a Morena y desde el Senado de la República defenderán el presupuesto que le han quitado a esta entidad.

“Por eso estamos aquí, porque necesitamos salir a defender a Chihuahua, porque se están llevando el dinero al sur del país, para las obras caprichos del presidente, aquí no hay para hospitales, no hay para carreteras, no hay para el campo, no hay para la ganadería, eso no lo vamos a permitir. A Chihuahua se le respeta, necesitamos ponerles un alto”, puntualizó.

Daniela Álvarez, invitó a las familias de Saucillo a salir a votar el próximo 2 de junio, para hacer una diferencia en el país y no permitir que Morena siga afectando al estado de Chihuahua.