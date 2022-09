Mientras haya miedo en México debe haber Guardia Nacional: Maru Campos

Mientas haya miedo en México, se tiene que contar con la Guardia Nacional, así lo dijo la gobernadora María Eugenia Campos, respecto al funcionamiento de esa corporación, la cual será integrada a la Sedena.

Reconoció que se ha generado un debate político, porque desde el Ejecutivo federal e están cambiando las instituciones en el país, y en este caso, estaría cambiando un poder del Estado como lo es la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Alguien comentaba el otro día que se le preguntara a los gobernadores, pues yo contestaría que, si hay miedo en el país, y por supuesto que sí lo hay, por supuesto que debe haber Guardia Nacional”, enfatizó la gobernadora.

Campos Galván, señaló que la integración de la Guardia Nacional a la Sedena, vendría a confundir sobre cuáles son las facultades y funciones de cada una de esas corporaciones.

Subrayó que el miedo por la inseguridad ha rebasado a todo el país, motivo por el cuál es totalmente necesaria la participación de la Guardia Nacional en las acciones para combatir la inseguridad.

La mandataria comentó que, sobre la postura de las bancadas en el Poder Legislativo, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, deberá respetar los acuerdos a los que se llegaron en la alianza Va Por México.

“No se puede transitar en un ambiente en donde no existe la confianza y no existe el cumplimiento de acuerdos, pero creo que hay un llamado también por parte del presidente nacional del partido (PAN) para que si no se logra un acuerdo con él (Alejandro Moreno), se logre un acuerdo con los demás priistas en el país”, enfatizó.

Añadió que eso sería un llamado para todos los priistas, para que colaboren en evitar que se incremente el autoritarismo en el país.