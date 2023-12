Migrantes buscan llegar en tren a la frontera entre Sonora y EU

Debido a la posibilidad de que se considere como un delito el pasar por la frontera de Juárez-El Paso, Texas, los migrantes que se encuentran aún en la ciudad de Chihuahua están buscando como alternativa el cruzar por la frontera con Sonora para evitar ser deportado al sur de México.

Luego de cuatro meses en México, Oscar Rivera, un venezolano que dejó a su familia en Venezuela para evitar que pasen por las terribles situaciones que han pasado, se embarcó en un tren a Torreon hacia Chihuahua y ahora tiene tres días en la capital, deseando haberse quedado en su hogar con su familia, “si hubiese sabido que esto era así, pues, mejor me hubiera quedado a que me matara el hambre en mi país y no tener que haber enfrentado esto”.

Sin embargo, al ya estar tan cerca de su destino que es llegar a Estados Unidos para trabajar y enviar dinero a su familia, seguirá con sus intentos de terminar su larga travesía y completar su propósito de darle una mejor vida a sus seres queridos, y para ello, comentó que intentara tomar un tren que lo lleve a Sonora para pasar por su frontera y de esta forma evitarse la cárcel o que lo regresen hasta el sur de México las autoridades de Texas.

Además, comentó que él cree que es debido a que más países se unieron a la migración de Venezuela por lo que las fronteras se encuentran tan saturadas, así como el que paren los trenes por la cantidad tan grande de extranjeros que se montan a los vagones todos los días.

Oscar contó que en su travesía se han encontrado desde paisanos venezolanos, colombianos, cubanos, chilenos, salvadoreños e incluso chinos,árabes y franceses. Saben que por la cantidad tan grande de gente migrando se han producido problemas económicos, de transporte y de seguridad en los lugares por donde pasan, esa es otra razón por la que decidieron que de tener la oportunidad, trataran de irse a Sonora y aliviar aunque sea mínima, la cantidad de gente que quiere pasar por el Paso, Texas.

Por otro lado, estos migrantes no esperaban quedarse en el país durante el invierno, pensaban que para estas fechas ya estarían con sus familiares y conocidos en Estados Unidos, por ello, no venían preparados para las bajas temperaturas que se experimentan en la capital.

Para mantenerse calientes, tanto Oscar como muchos otros de sus compañeros utilizan capas de ropa para mantener el calor, además de hacer fogatas en el suelo, “colocamos cartones en la parte del piso, y las madres que cargan a su niños lo colocan en el centro cerca de la fogata para mantenerlos calientes”, el venezolano describió que los migrantes se unen entre todos en un intento de que los más pequeños logren sobrevivir, dandoles calor y la comida que pueden conseguir.

Añadió que en muchas ocasiones ha dejado de comer para darles lo poco que tiene a los niños y niñas que tienen días sin comer, debido a que sus padres ya no tienen los medios para conseguir comida; no obstante, han habido mexicanos que les llevan alimento y agua, así como artículos de higiene y primera necesidad.

Por otro lado, Oscar contó que su destino por el momento es llegar a la frontera entre Sonora y Estados Unidos, sin embargo, de no lograrlo seguirá a la caravana y se dirigira a Ciudad Juárez, donde se entregará a los elementos del Instituto Nacional de Migración esperando a no ser deportados, sino que les brinden el permiso requerido de uno o dos años para quedarse en Estados Unidos, y con el tiempo, volver a encontrarse con su familia.