Militarización no es solución: PAN. Es una estrategia de seguridad ciudadana: Morena

La militarización no es la solución a un problema de seguridad, afirmó la diputada federal Rocío Reza, mientras que el diputado Daniel Murguía afirmó los mismos gobernadores son quienes están pidiendo la presencia de la Guardia Nacional, por lo que solo se trata de una ampliación para que la policía militarizada haga trabajos de seguridad.

Lo anterior luego que ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales se aprobó la extensión del periodo de la Guardia Nacional en tareas de seguridad, ello de acuerdo al decreto de creación de la Guardia Nacional en 2019 donde se establecía que estaría hasta el 2024 en las calles, en los artículos transitorios se establecía que transcurrido ese periodo debería de sustituirse por organismos policiales capacitados a los que se les transferirían los recursos federales.

La ley secundaria sobre la Guardia Nacional es inconstitucional, sin embargo fue aprobada el pasado 3 de septiembre por la Cámara de Diputados y la semana pasada por la de Senadores, pero con la iniciativa constitucional presentada por el Partido Revolucionario Institucional con el cambio de adscripción de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional se estaría salvando la prolongación de las fuerzas armadas en medidas de seguridad y en la Guardia Nacional.

Lo diputada Roció Reza Gallegos de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional señaló que la discusión de esta iniciativa será prolongada durante este miércoles pero se mantendrán firmes de lado de la ciudadanía.

“Nosotros estamos convencidos que la militarización no es el camino y no es un tema donde se esté analizando un modelo de seguridad pública”, dijo que no se habla de la construcción de la Paz.

Destacó que seguirán siendo una oposición responsable y observan que el PRI está cambiando la impunidad por el voto, es decir que no se trata de resolver el problema de seguridad sino de impunidad.

Rocío Reza mencionó que no se está en contra de los operativos operativos conjuntos, pero extender de 5 a 10 años la presencia militar en las calles no es una estrategia de seguridad bien planeada, “El presidente opta por la vía fácil que es pedirle al ejército que se haga cargo de lo que le compete al propio gobierno y no existe capacitación”.

Por su parte, el diputado Daniel Murguía Lardizabal señaló que los gobiernos de oposición -sobre todo del PAN- son los que piden a la Guardia Nacional.

“Los mismos gobernadores son los que quieren a la Guardia Nacional y los diputados federales dicen que no van con esta iniciativa, es una contradicción”.

Destacó que la ampliación es para que la policía militarizada haga los trabajos de la policía y seguir capacitándolos además de dotarlos de infraestructura.

Durante este miércoles se discute en el pleno la iniciativa pero el legislador de Morena considera que será aprobada, no sin antes una discusión bastante prolongada.

Ejemplificó que en Coahuila se tienen alrededor de 6 mil elementos de la Guardia Nacional y 400 elementos policiacos, por lo que sacar a la Guardia Nacional los dejaría indefensos, “Una cosa es la seguridad y otra cosa el partido, no se trata de partidos se trata de lo que necesita la ciudadanía, que es seguridad”.

Se pronunció por dejar que la Guardia Nacional siga creciendo y construyéndose en beneficio de la seguridad ciudadana.