¡Mira el cielo! Observadores CUU, una comunidad en busca de avistamientos Ovnis

Merlín Martínez, mejor conocido en redes sociales como Mago Martínez es el fundador de la página de Facebook llamada Observadores CUU, el cual nos comparte su postura respecto al caso que se esta llevando en juicio en Estados Unidos, donde un trío de exmilitares alegaban haber visto restos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) en una de las bases del gobierno estadounidense, al igual que aseguran que esconden cuerpos no humanoides en las mismas instalaciones.

La postura de los Observadores es sobre todo la de creer que hay fenómenos pasando en los cielos del mundo y que no tiene que ver con nada ajeno al tema que se ha manejado desde el pasado 26 de julio cuando culmino el juicio de los exmilitares que alegan haber vivido experiencias que demuestran la veracidad de la existencia de los seres extraterrestres de tipo humanoide.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Por tanto, la postura que maneja este grupo de observadores del cielo respalda los exmilitares en el Congreso de Estados Unidos, quienes se arriesgan a la exposición mediática negativa; sobre todo, dice Mago, que su postura se base en la exigencia de la liberación de la información que presuntamente esconden los gobiernos del mundo, pues creen que no solo es el gobierno estadounidense el que mantiene este tipo de información en las sombras de los ciudadanos,

Ciencia ¿Qué son los OSNIS y por qué deberías saber de ellos? Te explicamos

La página de Facebook de los Observadores CUU tiene tres meses funcionando, comenzó con sólo 30 personas con la misma inquietud de mirar a las estrellas y conocer los secretos del universo. Ahora a inicios de agosto, la página alcanzo alrededor de 5 mil seguidores, en los cuales participan desde chihuahuenses hasta personas de otros municipios.

Mago comenta que desde la liberación en 2021 de una serie de vídeos supuestamente del pentágono, el cual estaba compuesto de una variedad de clips de pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que llamaron TIC TACS, supuestamente por el sonido que hacían los objetos identificados en los clips, se comenzó a crear un efecto tipo bola de nieve que culmino en el juicio del pasado 26 de julio del presente año, que llevaba apilado el tema de los OVNIS.

El grupo de Observadores de Chihuahua se creó con una única intención de conocer y dialogar, por ello es que organizan cada cierto tiempo observaciones en lugares abiertos como lo es el Palomar y el Parque el Reliz, en donde se juntan con telescopios a contemplar el cielo en búsqueda de fenómenos naturales o antinaturales escondidos en el velo de la noche.

Con respecto a las conspiraciones, el creador de la página Observadores CUU comenta que desgraciadamente a veces juegan en negativo las conspiraciones, pues no solo existen en base al tema de los OVIS, sino que puede girare en torno a temas sociales, económicos o fantásticos como lo es el mito del Triángulo de las Bermudas, el Yeti, el monstruo del lago Ness, entre muchos otros.

El tema con las conspiraciones es que existen debido a la experiencia vivida por alguna persona, quizá algunas sean dramatizadas para su conveniencia o su fanatismo, sin embargo, ‘si le preguntamos a cualquier persona todos o han visto o saben de alguien confiable que haya visto alguna cosa en el cielo que no tenga una explicación lógica, eso lo saca ya del terreno de la conspiración’ explica Martínez.

Mago Martínez invita a los chihuahuenses a voltear más hacia arriba pues dice que en realidad no es difícil ver cosas en el cielo, no necesariamente cosas fantásticas de ciencia ficción, sino objetos voladores no identificados o fenómenos anómalos no identificados (FANI), los cuales pueden ser desde estrellas fugaces, asteroides hasta bolsas atrapadas en las corrientes de aire, lo importante es pensarlo, razonarlo y dialogarlo.

Dice el creador del grupo de Observadores, que la respuesta de la gente ha sido abrumadora, en el sentido de haberse vuelto un tema tan hablado, después de todo solía ser un tema tabú y tomado a broma por mucha gente, hay miles de personas que han sido acosadas y ridiculizadas por creer que hay algo más viviendo en la galaxia aparte del narcisismo de los seres humanos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por desgracia hay personas que han respondido con negatividad, "que no esta mala que cada quien tenga su propio sistema de creencias, sin embargo, es necesario que nos hagamos preguntas no solo de tipo rutinario, sino donde esta entonces el pensamiento critico o las preguntas existenciales", según mago estas son preguntas que las personas deben comenzar a hacerse o por lo menos debería de hacerla como ser humanos racionales que se supone que somos.

De igual forma, Mago extendiendo una invitación de unirse a su grupo el próximo sábado a las 6:00 de la tarde en el parque el Reliz, para acompañarlos en una tarde de observación al cielo, así como un dialogo abierto sobre el tema, en una comunidad que no discrimina ni juzga las creencias de sus miembros.