Morena mata: PRI por manejo de sector salud y seguridad en México

El dirigente Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Alejandro Domínguez Domínguez, en rueda de prensa dio a conocer que, a nivel nacional de manera simultánea, el dirigente del Comité Ejecutivo Nacional Alejandro Moreno Cárdenas y los 32 dirigentes estatales del partido, dieron a conocer con indicadores cuantitativos y cualitativos el por qué el gobierno de “Morena mata” al país y a la sociedad mexicana.

Mencionó las fallas que ha tenido el gobierno federal que encabeza Morena con datos que dan a conocer que éste gobierno significa un retroceso para México, ya que “Morena mata” con sus acciones porque ha venido deteriorando la economía, en la integridad de los mexicanos en la salud y en seguridad pública, dijo que, de manera responsable, el PRI deja claro que Morena mata porque 9 de cada 10 hospitales de atención para personas con cáncer se encuentran sin medicamento, también; Morena mata en razón de que hay cerca de 630 mil personas que murieron por Covid por el mal manejo del gobierno federal por caso de la pandemia, hubo una acción de atención tardía en imposición de las vacunas que pudo evitar tanta muerte de las personas en nuestro país, “esto es un atendado a la salud de los mexicanos”, también dijo que, han sido asesinados 36 periodistas en lo que va del sexenio de López Obrador, tan solo 2 periodistas fueron asesinadas el día de ayer y esto es un mensaje muy claro de la falta de protección y de vigilancia al periodismo en el país.

El líder de los priistas agregó que, Morena mata, porque van más de 120 mil homicidios en lo que va de este año, “Morena no ha tenido una estrategia de combate eficaz al feminicidio ni a las acciones y resoluciones de quienes han cometido este tipo de delitos, el 96 porciento de los feminicidios en el país han quedado impunes, no hay investigación, resoluciones, no hay detenidos, siendo esto un dato lapidario para la estrategia que ha venido desarrollando el gobierno de la República, porque no tienen una estrategia clara, eficaz para poder garantizar el desarrollo de las mujeres en este país”, expresó

Alejandro Domínguez, señaló que por construirse el tren Maya, se ha destruido cerca de 300 mil árboles y no se ha generado una acción de beneficio de mejoramiento en las condiciones en el territorio con inversión productiva, dijo que están generando y sembrando vida, pero este programa se ha convertido en un reparto de dinero sin haber una estrategia de reforestación y mejoramiento del planeta; el gobierno dijo que habría un programa de “primero los pobres”, pero no dijeron que su estrategia era generar más pobres en el país y que la clase media, pasara a la clase de la pobreza, el 9 por ciento que se ubicaba en la clase media a pasado a pobreza en los últimos tres años.

“Nosotros en Chihuahua vivimos un flagelo muy fuerte en materia de seguridad, de secuestro y extorsión, en el país ha crecido más de 4 mil 500 secuestros en el territorio nacional, esto no es la afectación a una sola familia, si no, afecta la confianza que se tiene en el país, en el desarrollo económico y adolece la confianza para que la familia salga a la calle” aseguró el priista

También dijo que, México es el país en dónde murió más personal médico por covid, ante una falta de atención para estar en condiciones suficientes para hacer frente al combate del covid. En cuestión de obra pública Morena mata por su ineficiencia en la construcción de obras como la línea del metro, en donde fallecieron 26 personas por la caída del metro hace un año en la ciudad de México y que ahorita el gobierno de Morena, esconde los peritajes que han demostrado que son ellos los culpables de que sucediera este lamentable accidente en donde murieron estas 26 personas. Ahora vemos la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mismo que cuenta con muchas deficiencias, en dónde esperamos que no vaya haber ningún caso que lamentar, por causa de la mala planeación de la obra.

Dijo que, Morena mata porque 134 millones de medicamentos se han dejado caducar en el territorio nacional, es decir; no hay medicamentos en los hospitales y no podemos permitir que se haya esta falta de atención a los trabajadores mexicanos. También señaló que morena está matando la economía de los mexicanos, ya que ellos ofrecieron no subir la gasolina hasta ahorita la gasolina no ha bajado, al contrario, ha subido hasta un 50% afectando así la economía de las familias.

Por último, mencionó que Morena ha sido una desgracia para México ya que únicamente se ha caracterizado por hacer iniciativas de reforma tratando de secuestrar el territorio nacional, secuestrar los organismos públicos autónomos, de concentrar el poder para convertir un gobierno fascista en el país y esto no lo podemos permitir, el PRI deja clara esta posición Morena no puede seguir gobernando este país porque ha sido una desgracia total para todas y todos los mexicanos” concluyó el dirigente