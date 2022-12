Morena ni hace, ni deja hacer en materia de Seguridad: Diputado Mario Vázquez

Luego de que diputados locales de Morena y un grupo de ciudadanos presentarán ante el Instituto Estatal Electoral, dos solicitudes para que se lleve a cabo una Consulta Ciudadana y un Plebiscito, en el tema de la Plataforma Centinela, el coordinador de la bancada del PAN, Mario Vázquez Robles, explicó que por tratarse de asuntos relacionados con la seguridad pública y con presupuestales, no tienen posibilidad de avanzar dichas solicitudes.

"A mí lo que me deja ver es que Morena, ni hace, ni deja hacer, es decir que no hace por la seguridad en el Estado y pretende no dejar hacer, porque cuando la gobernadora toma la batuta y liderazgo para avanzar en materia de seguridad y pareciera que Morena no tiene esa sensibilidad y les interesa más sacar raja política con el tema de la inseguridad”, señaló.

Agregó el legislador que ni en el ámbito federal, ni los diputados federales por morena, hace algo para generar aunque sea una solución, por lo que lo único que generan son tensiones y problemas.

Aclaró el líder de la bancada del PAN, Vázquez Robles, que el uso de las cámaras digitales, en absoluto se violenta a los derechos humanos, debido a que se encuentran dentro del marco legal, y como prueba de ello, son las que se utilizan en la capital, con la Plataforma Escudo Chihuahua.

Con respecto a los señalado por el diputado Oscar Castrejón, de que se violentarían los derechos humanos con las cámaras biométricas, el presidente de la Junta de Coordinación Política, respondió que desde hace varios años, se han utilizado las cámaras en Chihuahua, por lo que ahora se podrán en marcha en la entidad para lograr mejores resultados en materia de seguridad, por lo que negó que se vayan a vulnerar los derechos humanos.

Cabe mencionar que la Plataforma Centinela es un conjunto de tecnologías de Hardware y Software, a través de los cuales se obtiene, recibe e integra la información en un Big Data que consolida todos los equipos tecnológicos, dependencias de los tres niveles de Gobierno y 13 Sub centros regionales.

Lo anterior permitirá generar inteligencia operativa, estadísticas y mapas de calor que a su vez permiten generar estrategias que maximicen la efectividad de las fuerzas de seguridad y contribuyan a lograr un estado más tranquilo y seguro, según lo informado por el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya.

El funcionario estatal acudió ante el Congreso del Estado para exponer detalladamente el proyecto antes mencionado y donde respondió a los cuestionamientos de los legisladores de todas las bancadas.