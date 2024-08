Morenistas del grupo "Los de Abajo" piden la renuncia de Jael Argüelles y Brenda Ríos

A través de un comunicado, diferentes militantes de Morena están exigiendo la renuncia del mismo de Jael Argüelles Díaz y Brenda Ríos Prieto, al señalar que ambas usurparon lugares que les correspondían a grupos vulnerables, por lo que exigen que sean verdaderos representantes guindas los que ocupen las curules plurinominales que les fueron asignadas recientemente.

El denominado grupo “Los de Abajo”, explicó que cuando se realizó la insaculación por parte del partido el pasado 13 de marzo respecto a la manera en la que se conformaría la lista para las diputaciones de representación proporcional, se estableció que esos espacios serían para personas con discapacidad, de la comunidad LGBTIQ+ y para integrantes de los pueblos indígenas.

En caso de que no se responda a su petición de la renuncia, pidieron que ninguna de las dos asuma el cargo de coordinador o subcoordinador de la bancada de Morena dentro del Congreso, pues insistieron en que no tienen militancia en el partido, por lo que tampoco han tenido un acercamiento con los simpatizantes.

Cabe señalar que la suplente de Brenda Ríos, es una mujer indígena y además militante de Morena, excandidata a la Presidencia Municipal de Guachochi en 2018, por lo que, de renunciar Brenda Ríos, ella asumiría el cargo. En el caso de Jael Arguelles, de renunciar a la diputación sería asignada a una mujer indígena.

Los militantes de Morena aseguraron que no se trata de una cuestión personal, si no de una cuestión de principios y ética por la que el partido siempre ha luchado, en el caso de Brenda Ríos, insistieron que no es indígena, incluso si se le intentara vincular con la comunidad LeBarón.

“Solicitamos la renuncia de Brenda Ríos y Jael Argüelles como diputadas de representación proporcional con la finalidad de que sean las verdaderas mujeres indígenas o personas con discapacidad. Ninguna de ellas debe asumir el cargo de coordinador o subcoordinadora”, señalaron.

"Llamamos a su condición de mujeres que deben de velar sobre todo por poner en práctica las acciones afirmativas dado la omisión que tuvo el partido el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral de en los hechos mostrar su compromiso con los grupos de personas indígenas y con discapacidad”, concluyeron.