Movimiento Ciudadano pugna por hacer frente al centralismo: Horacio Tijerina

Durante el recorrido que encabeza por la entidad, Horacio Tijerina, presidente de la Asociación Nacional de Exautoridades Municipales de Movimiento Ciudadano (MC), resaltó que la ciudadanía es la que logrará contrarrestar “el golpe tan tremendo de lo que significa la presidencia de López Obrador” a quien definió como autoritario y centralista, por lo que recalcó que se le debe apostar a que sean los “verdaderos ciudadanos” quienes ocupen los cargos públicos para lograr sacar adelante al país.

Por lo anterior, se encuentra recorriendo el país a fin de dialogar con exalcaldes, regidores, síndicos y sobre todo con los liderazgos reconocidos de las comunidades con el objetivo de impulsarlos, reconocerlos e invitarlos a que se sumen a Movimiento Ciudadano, donde dijo se encuentran personalidades “de muchísima valía”, pero que, en muchas ocasiones, debido a los contextos estatales a veces pierden su labor comunitaria, pero tienen todo para acceder a cargos de elección popular.

Explicó que hay otros compañeros que se encuentran realizando la misma labor que él, pero en otros sectores, pues el dirigente nacional del MC, Dante Delgado, tiene una visión muy amplia de lo que está sucediendo en México, la cual le ha transmitido a cada uno de los que conforman el partido debido a que tiene la certeza de que la ciudadanía es la única que puede lograr el cambio.

De esa manera, se busca fortalecer el trabajo integral entre todos los cargos públicos, tarea que tienen muy clara los dirigentes estatales, los cuales dijo saben que es su obligación buscar ganar los municipios y las diputaciones locales, mientras que la dirigencia nacional se encarga de los puestos en el Congreso de la Unión y de la Presidencia de la República.

Proceso electoral adelantado

El emecista neolonés señaló que, pese a que se reformó la ley electoral para acortar los tiempos de campaña para las diversas elecciones, el presidente de la república pasó por encima de la ley e inició el proceso electoral dos años antes con la campaña presidencial destapando a sus corcholatas dos años antes de la contienda para elegir al sucesor del jefe del Ejecutivo federal.

“Él nunca tomó la responsabilidad seriamente de gobernar a México por eso están las cosas como están”, reprochó al enlistar la violencia, la falta de recursos federales en todos los sectores, el desamparo al campo, entre otras cuestiones, como las grandes problemáticas que se han generado a consecuencia de que López Obrador se dedicó desde hace un par de años a ser dirigente político y electoral en lugar de mandatario.

Igualmente, recriminó a “los que se dicen oposición”, pues en lugar de señalar y reclamar el actuar de Morena al iniciar un proceso interno anticipadamente, hicieron lo mismo imitando el mal ejemplo, lo cual señaló como una vergüenza y el motivo por el cual la ciudadanía no comulga actualmente ni con la Cuarta Transformación ni con “la mentada alianza”.

Sin alianzas

Al gestionarse todo de manera colectiva y tomando en cuenta a cada una de las personas que conforman Movimiento Ciudadano, fue que se aprobó por unanimidad el ir solos en el proceso electoral de 2024, lo cual se concretó desde hace un año y se ha confirmado durante las diversas asambleas que se llevan a cabo a nivel nacional.

Subrayando que “uno no puede tomar decisiones desde el enojo, ni desde el hígado, sino que tiene que ser precisamente un análisis político”, destacó que la determinación de ir sin alianzas no fue a raíz de la postura de Delgado, sino luego de realizar un análisis político en el que una encuesta mostraba que más del 60 por ciento de la gente no quería que MC se aliara con ninguna de las otras dos corrientes políticas.

Posteriormente a que el dirigente nacional declarara dichas estadísticas, el medio español El País, con una encuesta totalmente externa, constató los señalamientos del también senador, lo cual hace un par de días fue corroborado por El Reforma asegurando que, a decir de la ciudadanía, no quieren que el también llamado “movimiento naranja” se alíe con otros partidos debido a que “nosotros sí le estamos dando un sentido real, un sentido de esperanza y de futuro al país”.

Por lo anterior, fue conciso al recordar que su postura de ir solos siempre ha sido firme, razón por la que no se unirán “ni con lo malo (Morena) ni con lo peor (los gobiernos anteriores) y la única alianza que tendrán será con la ciudadanía, “nos estamos juntando con liderazgos de la sociedad, de las comunidades, urbanas y rurales”.

Necesaria estrategia para ganar presidencia

“Nosotros vamos a hacer un trabajo que acredite que podemos ganar la presidencia”, fue lo que expresó Tijerina respeto a la labor que encabezarán a fin de lograr el hallazgo de ganar la Presidencia de la República, por lo que tomarán el análisis político que ya tienen para ahora trasladarlo a una estrategia de comunicación.

De esa forma, pretenden traspasar el enojo que tiene la gente ante el gobierno de López Obrador, quien dijo ha polarizado al país, para que “con sangre fría, con calma vean los numero y no puedan convalidar a los que ya nos traicionaron, a los que ya nos fallaron, a los malos gobiernos”.

Así, al no aliarse con ninguna de las otras coaliciones, demuestran que son diferentes y que son los únicos que encabezan un movimiento democrático y de verdad, “no podemos porque los otros están haciendo un mal ejemplo, ser un mal ejemplo. No podemos combatir el mal con el mal”.

Resaltó que lo que los diferencia de las otras fuerzas políticas es que son un movimiento que escucha a la gente con humanidad y amor buscando solucionar las problemáticas que les manifiestan, por lo que cuentan con una estructura orgánica y diferente a la que maneja la “vieja política”.

Consciente de que la gente no está para otorgar votos de confianza, lo que le pide a la ciudadanía es que analicen y reflexionen sobre lo que está pasando, acusando que los otros partidos están tratando “de llevarse a la gente a un baile. Es ponerles como la delincuencia organizada una entre la espada y la pared y decirle con quién te vas, o estás conmigo o estás contra mí. Nosotros jamás vamos a poner a la gente en ese tenor”, motivo por el cual optan por brindarles esperanza.