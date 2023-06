¿Mucho calor? Conoce los lugares donde puedes tomar clases de natación en Chihuahua

¿No aprendiste a nadar de niño? ¡Nunca es tarde! En la ciudad de Chihuahua existen diversos clubes que ofrecen instalaciones para aprender natación, tanto para niños como para adultos.

Con una gran variedad de membresías y precios, estos lugares cuentan con albercas semiolímpicas u olímpicas. Conoce algunos de ellos y elige el que mejor se adapte a ti, a tu familia o a tus hijos.

Te puede interesar: ¡Sólo para tragones! Comidas más "atascadas" de Chihuahua

Lince Club Multideportivo

Este club multideportivo fomenta la salud integral de sus clientes a través de diversas actividades deportivas, entre ellas la natación. Cuentan con clases tanto para adultos como para niños y tienen membresía para toda la familia, individuales, entre otras. Da clic aquí para conocer todas las membresías disponibles.

Lince Club Multideportivo / Foto: Sitio Web | Lince Club Multideportivo

El Club Multideportivo Lince cuenta con una alberca semiolímpica donde podrás aprender a nadar, además, algo que caracteriza a este multideportivo es su atención personalizada a todos los socios, ya que cuentan con el personal capacitado que te instruirá durante las prácticas. Cuentan con un horario de martes a viernes de 6:00 am hasta las 10:00 pm, los sábados de 7:00 am a 4:00 pm y los domingos de 8:00 am a 2:00 pm. Las clases de natación son de martes a viernes de 6:0 am a 9:30 pm.

Lince Club Multideportivo / Foto: Sitio Web | Lince Club Multideportivo

Club Britania

Este club social y deportivo fue fundado el 14 de febrero de 1986 luego de la preocupación del Sr. Ricardo Alcocer Wolf por la práctica de los deportes en familia. Este club cuenta con una alberca en la que podrás aprender natación en compañía de personal capacitado. Cuentan con horarios de martes a viernes en diferentes horas, dependiendo de los instructores. Da clic aquí para conocerlos.

Alberca del Club Britania / Foto: Facebook | Club Britania Chihuahua

Chihuahua ¿Tus hijos tienen entre 5 y 14 años? Inscríbelos al curso de "Verano DIFertido"

YMCA Chihuahua

El YMCA Chihuahua tiene disponibles dos albercas para que puedas practicar este deporte. Ofrecen precios accesibles con diferentes tipos de cuotas, tanto individuales como familiares y hasta empresariales. Cuenta con distintas opciones: natación mixta, para damas, natación libre, nado sincronizado y natación familiar.

Centro Acuático Santo Niño

El Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICDHD) ofrece clases de natación para adultos, niños y adolescentes. Para mayor información, puedes comunicarte al teléfono (614) 4146806, o bien acudir a calle José María Mari #2701 en un horario de 08:00 a 20:00 horas.

Centro Acuático Santo Niño/ Foto: Sitio Web | Gobierno del Estado de Chihuahua

Centro Acuático Santo Niño / Foto: Sitio Web | Gobierno del Estado de Chihuahua

Centro Recreativo Niño Espino

Este centro ofrece clases de natación a públicos a partir de los seis años de edad. Con horario de lunes a viernes de 6:00 am a 13:00 pm y de las 14:00 horas hasta las 21:00. Cuentan con distintos tipos de mensualidad y precios: por persona $430; dos personas $680; tres personas $1,021; cinco personas $1,694 y seis personas $2,232.

Centro Recreativo Niño Espino / Foto: Sitio Web | Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Los adultos mayores tienen el descuento de INAPAM del 35%.

Centro Recreativo Niño Espino / Foto: Sitio Web Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Mapa