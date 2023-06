Muere de leucemia el ciclista chihuahuense "El Güero Trek"

“Él tuvo un sueño o no sé, me dijo que tuvo una visita con Dios, no sé si era delirio o realidad, que vio a Jesús y que le dio la bienvenida, que le dijo que él ya no era de este mundo, que se despidiera, entonces yo aproveché y le dije y lo que le quiero decir es: ‘Gracias por existir en mi vida, gracias por elegirme para su pareja, aunque haya sido poco tiempo, le di gracias por hacerme feliz y le pedí perdón por si algún día lo ofendí, le dije que Dios lo haya recibido en buena hora, le desee buen viaje a la luz eterna”, fueron las palabras que dedicó Jesús Valdez Galindo a quien fuera su pareja Carlos Alberto Valles “el Güero Trek” quien murió de leucemia hace 8 días.

Como se recordará, el ciclista chihuahuense Carlos Alberto Valles Rosas y Jesús Valdez Galindo contrajeron matrimonio el 21 de enero del presente año en Nayarit, y antes de su boda visitaron las instalaciones de este medio de comunicación para dar la noticia de su futuro enlace, donde se les vio sonrientes y felices de dar este paso importante en la vida de ambos, sin embargo, hoy lamentablemente se encuentra en duelo Jesús ante la pérdida de su esposo Carlos.

Foto: Alejandra Lugo | El Heraldo de Chihuahua

“Me encuentro triste y solo, sin ningún familiar cercano y pues a la comunidad LGBT les quiero decir que todos tenemos algo que dar, sólo falta la motivación, somos seres humanos que venimos por un tiempo a este mundo".

“Les pido que le tengan toda la paciencia a sus parejas, que los apoyen en todo momento, tal vez somos un punto negro en toda la sociedad, pero sabemos sobrellevar con responsabilidad, amabilidad y respeto ante la opinión pública; luchen por ese amor que le tienen a su pareja, ya que en estos momentos me está pasando algo horrible, lo valoro, lo veo ya positivamente ya estoy poniendo los pies en la tierra ya que mi cuerpo estaba aquí, pero mi mente anda por las nubes, estaba con él.

Foto: Cortesía | Jesús Valdez

“Entonces yo les deseo a todos felicidad, armonía y que cumplan con la misión que Dios nos tiene en este mundo, yo ya cumplí con ésta no sé cuántas más vengan, entonces mi mensaje es ese: todos tenemos algo único que dar y muchos quienes lo reciban”, indicó Jesús.

Sobre los hechos, Galindo indicó que Carlos se sentía mal, aunque quería trabajar para aportar para los gastos del hogar, pero ya por todo se cansaba y murió el 17 de junio, a las 5:35, de leucemia, su cuerpo fue incinerado y hoy sus cenizas descansan en un nicho de Mausoleos Luz Eterna.

Foto: Cortesía | Jesús Valdez

Fue el 6 de marzo del 2022, cuando el chihuahuense viajó a San Miguel El Alto, Jalisco, donde radicaba en ese tiempo Jesús y fue cuando se conocieron personalmente, y en ese mismo momento se comprometieron, es de mencionar que Carlos llevaba las sortijas y quería sorprender a su novio proponiéndole matrimonio, llegado el momento la respuesta fue un sí.

Ahora Jesús desea volver a su tierra Nayarit y pide la ayuda de la ciudadanía en general, si alguien desea apoyarlo económicamente para pagar una mudanza este es el número de cuenta 5579100387005570 del banco Santander, de igual forma su número telefónico es 614 254 1371, para si desean contactarlo de manera directa para apoyarlo en su deseo.