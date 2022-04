Mujer invidente pide ayuda para comprar sus medicamentos

Una mujer invidente pide la ayuda de la ciudadanía para conseguir medicamentos controlados para tratar su depresión y ansiedad debido a que en el Insabi no los tienen.

Desde hace doce años batalla para conseguir los medicamentos Clonazepam de 2 miligramos, Alprazolam de 2 miligramos y el antisicótico Levomepromazina, pero desde hace 3 años el desabasto de medicamentos es terrible y no cuenta con recursos para comprarlos.

La señora Yesica Holguín, es originaria del municipio de Balleza, pero desde hace doce años acude al Hospital de Salud Mental en Chihuahua, donde al principio le brindaban los medicamentos sin problema.

Relató que durante los primeros 3 años la psiquiatra la tuvo en observación esperando que con el tratamiento pudiera mejorar su padecimiento de depresión, pero poco a poco su salud fue empeorando y le dijeron que los medicamentos los tendría que usar de por vida. Al principio acudía cada mes a consulta y por el medicamento, pero debido a su precaria situación logró que le dieran las recetas cada 3 meses. “Yo no podía estar viniendo tan seguido, tengo dos niños pequeños y no puedo dejarlos”.

Yesica se hace acompañar por un familiar de nombre Manuel Lorenzo, quien la ayuda a movilizarse, para acudir a las citas e incluso ha acudido con gobierno del estado donde le dijeron que no pueden ayudarla. “Me dicen que no tienen dinero y no pueden comprar los medicamentos”.

El pasado miércoles acudió a consulta, pero solo le dieron las recetas, “La doctora me dijo que quería internarme, pero no puedo, tengo dos hijos, si no tomó el medicamento recaigo en cama”.

Todo el tratamiento cuesta alrededor de 3 mil pesos, sin embargo no tiene ni un peso. Si desea ayudarla puede comunicarse al celular 6491160319.