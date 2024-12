Multará SAT con hasta 11 mil pesos a quienes no activen el Buzón Tributario

A fin de garantizar que los contribuyentes cumplan con un requisito específico antes del primero de enero del 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) impondrá una medida contundente, y en caso de no realizarlo impondrá multas de más de 11 mil pesos.

Se trata de la activación del Buzón Tributario, un servicio que permite la comunicación entre el SAT y los contribuyentes, los cuales pueden realizar trámites, presentar promociones, depositar información o documentación, atender requerimientos y obtener respuestas a sus dudas.

El SAT detalló que quienes están obligados a habilitar el buzón tributario son todas las personas físicas y morales inscritas en el RFC. Excepto personas físicas y morales relevadas de hacerlo o que tienen la opción de habilitarlo, de conformidad con la regla 2.2.23., de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Finanzas Reconoce Canacintra Chihuahua disposición de autoridades para no aumentar el ISN

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Quienes tienen la opción de habilitarlo son: Los contribuyentes que hayan obtenido ingresos por concepto de sueldos y salarios, así como de asimilados a salarios en el ejercicio inmediato anterior menores a 400 mil pesos.

Asimismo, las personas físicas con situación fiscal, sin obligaciones fiscales, sin actividad económica y suspendidos. Y personas morales que cuenten ante el Registro Federal de Contribuyentes con situación fiscal de suspendidos.

De acuerdo con el artículo 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación, la infracción en materia de no habilitación del Buzón Tributario, no registro o no actualización de los medios de contacto, se impondrá una multa de 3 mil 850.00 a 11 mil 540.00 pesos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Para la aplicación de dicha sanción se extiende prórroga hasta el 1 de enero de 2025, de conformidad con el artículo transitorio Cuarto de la Resolución Miscelánea Fiscal 2024 y sus Anexos 1, 5, 8, 15, 19 y 27, publicada en el DOF el 29 de diciembre de 2023.

Para activar el Buzón Tributario, los contribuyentes deben ingresar al portal del SAT. Es indispensable contar con un correo electrónico y un número de teléfono actualizados, ya que serán los medios principales de contacto con la autoridad fiscal.

El Buzón Tributario es una herramienta digital que permite la comunicación directa entre el SAT y los contribuyentes en el país. Es con este servicio que es posible realizar trámites, presentar promociones, enviar documentación, atender requerimientos y recibir respuestas a consultas, aunque no es lo único. También ofrece la posibilidad de poder realizar estas gestiones desde cualquier lugar a través de Internet.