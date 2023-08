Municipio busca garantizar el derecho a la información de personas con discapacidad

Carmen Hidalgo, titular de la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos del gobierno municipal de Chihuahua, afirmó que el derecho a la información es un ‘derecho llave’ que abre las puertas a otro tipo de derechos para las personas, y que es relevante para la población que vive con alguna discapacidad, quienes también son sujetos de derechos humanos, y por ello ha desarrollado las herramientas digitales para darles un trato igual de digno.

“El derecho de acceso a la información, es conocido como ‘Derecho Llave’, que quiere decir que este derecho, abre la puerta a otros. Entonces, a través de éste, las personas puedan tener una toma de decisión más consciente, puede tener acceso a recursos que el gobierno da. Las personas con discapacidad son sujetos de derecho en todas las excepciones de la palabra, no sólo a lo que refiere a las convocatorias, a las becas. Pensar eso, sería como limitarlos en su dignidad de personas; sería una visión muy limitada”, destacó Carmen Yazmín Hidalgo Posada, titular de la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos del gobierno municipal.

Carmen Hidalgo, titular de la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos del Gobierno Municipal de Chihuahua / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Destacó la necesidad para llevar información en lenguas indígenas, pues detectó que en gran medida en el país, se realizan esfuerzos en transparencia, en temas sociales, cuando las personas con discapacidad, o hablantes de una lengua indígena, tienen derecho a conocer todo, y tener información sobre cualquier tema, y no nada más sobre las becas o ayudas sociales.

“A lo mejor es lo más común, y sí es lo que más consultan, pero no hay que limitarles a sólo esa información, y es su derecho”, manifestó Carmen Hidalgo.

Sobre las dificultades de garantizar el derecho a la información de las personas, refirió que no todas las personas cuentan con internet o dispositivos para conectarse a alguna plataforma digital; y no se piensa en medios alternativos. Hay otras brechas como las personas hablantes de rarámuri o personas con discapacidad.

“Entonces nos dimos cuenta que tenemos que hacer una línea de trabajo de transparencia inclusiva, que es para personas ajenas a estos medios, para incluirlos y que no sea tan complejo. La primera línea de acción que nos trazamos, fue trabajar con mecanismos para las personas con discapacidad. Firmamos un convenio con una organización que se llama Coalición México para defender los derechos de las personas con discapacidad. A ellos llegamos a través de otra colaboración, con el Instituto Nacional Demócrata, y con ellos les planteamos la posibilidad para que el gobierno pudiera acercar la información para todas las personas”, refirió Carmen.

De esa manera, se hizo una investigación sobre las páginas de gobierno de las ciudades capitales en México, en la que se conoció que hay un gran rezago de páginas pensadas para personas con discapacidad, y que de las 32 capitales en el país, sólo nueve tenían herramientas de accesibilidad, y Chihuahua se convirtió en la décima.

“Damos por sentadas cosas que podemos hacer, y creemos que es muy fácil, como percibir ciertos colores. Cuando diseñamos nuestras campañas de difusión, hacemos una versión alternativa, para que todos la puedan ver. Luego, también, somos muy técnicos con la publicación de convocatorias, en las que hay letras muy pequeñas, que son complicadas para leer a personas con debilidad visual, ceguera, o incluso, para personas adultas mayores. Hay barreras de información para mucha población”, aseveró la coordinadora de Transparencia.

En ese sentido, acotó que se estima que hay un 16% de la población en México que tiene una condición con discapacidad, desde motriz, intelectual, sicosocial, auditiva, visual; y consideró que hay muchas personas que viven esa situación, para la cual, los gobiernos deben tener sensibilidad para hacer algo para ellos.

Con todo ese panorama, el Equipo de Sistemas, que es parte de la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental diseñó las herramientas, personalizadas para las necesidades de la población chihuahuense que vive con algún tipo de discapacidad.

“Hicimos un focus group, con personas con discapacidad auditiva, intelectual o sicosocial, visual, y personas adultas mayores. Los pusimos en una computadora, a hacer una dinámica, como descargar una convocatoria o hacer una búsqueda de transparencia. Las personas interactuaron con la página, y al terminar, hicimos una ronda donde nos retroalimentaron. Muchas veces, las políticas públicas se hacen desde la perspectiva de los servidores públicos, y al estar lanzadas, se descubren errores, hay que relanzarlas, lo que produce un doble gasto de energía, de recursos, personas. Aquí lo que hicimos es que desde la génesis de las herramientas, tenía incorporada la participación ciudadana, que nos permite ser más certeros. Hicimos modificaciones, de bastantes cosas que nos retroalimentaron”, reconoció Carmen Hidalgo.

Sobre estos resultados, compartió que para muchos servidores públicos fue un cambio de paradigma entender que no sólo con los subtítulos de los videos, se están incluyendo a las personas sordas, porque habrá quienes por su condición, no pudieron aprender español, y tampoco a leerlo; sino la lengua de señas mexicanas, por la que pudieron aprender algunas palabras a través de los signos, pero no las conjugaciones y gramática del español, como tal.

Con la intervención de la Coamex, se está abordando el tema de lectura fácil, que será incluido en la publicación del Plan de Gobierno Abierto, y también su impresión en sistema Braille.

“Estamos tratando de hacer algunos esfuerzos, y la semana pasada el alcalde Marco Bonilla lanzó las herramientas, y estamos muy contentos, trabajando en el tema de la discapacidad. Él es amigo de personas que están en los colectivos, de la Red de Discapacidad, como el profesor Manuel Trueva, que es líder de muchos años. Desde que era director de Desarrollo Humano, siempre fue sensible con este tema”, agregó.

En la dignificación de las personas con discapacidad, acotó que se han hecho grandes esfuerzos también en el gobierno municipal de Chihuahua, por incluirlos laboralmente, porque son personas con todos sus derechos, pero también con capacidades y tienen mucho para aportar.