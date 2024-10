Nace bebé canguro en Zoológico de Chihuahua: ¿Cómo te gustaría que se llamara?

Un nuevo habitante embellece al Zoológico de Chihuahua, quien se dejó ver por primera vez este domingo 27 de octubre, cuando se asomó de la bolsa marsupial de su mamá, la canguro Alexa, lo que trae felicidad a los integrantes del zoológico e invita, junto con El Heraldo de Chihuahua a proponer un nombre para el bebé canguro.

“Tenemos un huésped bonito, un nuevo habitante, un cangurito. Su mamá Alexa lo tiene todavía en la bolsa, normalmente no se asomen el mismo día que nacen, sino a los pocos días. Apenas se asomó este domingo, y le ponemos la fecha de nacimiento el día que lo vemos, porque si vemos movimiento en la bolsa, pero mientras no se asome, no estamos seguros. Le damos fecha de nacimiento el 27 de octubre”, compartió Alberto Hernández, responsable del Zoológico de Chihuahua.

El bebé canguro es hijo de Alexa y Jack, dos habitantes del Zoológico de Chihuahua, y con su llegada, son ahora cuatro los canguros que viven en este espacio que se encuentra en el vecino municipio de Aldama, que pertenece al área metropolitana de Chihuahua Capital.

Alberto compartió que los canguros son una de las especies que más atrae a los visitantes, por la particularidad de sus características y lo poco comunes que son en lugares como Chihuahua.

“Tenemos dos adultos y dos que han nacido aquí, tenemos cuatro canguros. Son de los grandes atractivos estos atractivos, y la gente gusta mucho de ellos. Ahora el zoológico tiene un promedio de mil 500 ejemplares de 82 especies diferentes”, expresó Alberto.

Refirió que otras especies que también están muy posicionadas entre el gusto del público, son los grandes felinos, como los leones, los tigres, y la cruza de éstos.

“En 20 años no hemos cerrado ni un solo día, los horarios son de 8:00 de la mañana, a 6:30 de la tarde, con una entrada de 80 pesos general, desde un año en adelante”, expresó el ingeniero Hernández.

Para finalizar, Alberto Hernández invitó a conocer al nuevo bebé, en el Zoológico de Chihuahua, donde pueden conocer con sus propios ojos a las diferentes especies de animales, conocer sus características, y vivir la experiencia de un paseo por un lugar en medio de la naturaleza.

“Es un lugar que ya es zona conurbada, de fácil acceso, bonito, porque hay mucha vegetación, todavía tenemos los árboles, y el clima está agradable. ¡Qué mejor que venir acá!”, invitó.