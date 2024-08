¿Nada de escombro o ramas? Qué desperdicios sí se debe llevar el camión de basura

Los camiones de las diferentes rutas que recorren la ciudad de Chihuahua en la recolección de basura, tienen establecido que únicamente realizan el servicio de recolección de basura doméstica, es decir, los desechos que se producen dentro de la dinámica de las familias; sin embargo, no están habilitados para cargar a las unidades basura como escombro, ramas, ni otros objetos de gran tamaño.

De acuerdo con el Reglamento de limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos no peligrosos para el Municipio de Chihuahua, en el Capítulo IV, artículo 37, especifica las prohibiciones, en inciso IX, señala que está prohibido depositar en los contenedores para residuos sólidos no peligrosos habitacionales, escombro o ramas.

La disposición municipal, también contempla lo que deben hacer los propietarios, directores, responsables de obra de construcción, contratistas y encargados de una demolición, están obligados a mantener completa limpieza en el frente de las construcciones o inmuebles, y tienen estrictamente prohibido acumular escombros y materiales en la vía pública, de acuerdo al Artículo 30; en el que también se menciona que son responsables de transportar los escombros a los sitios que determine la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Chihuahua.

En el caso de talleres mecánicos, gasolineras, o establecimientos similares, deberán mantenerlos aseados, así como la vía pública donde se ubique el local; por lo que deberán tener a la vista contenedores o recipientes para la basura y residuos sólidos peligrosos, que deben estar perfectamente identificados, instalados al interior de la propiedad y sujeto a supervisión por parte de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

En el tema del peso de la basura que limita por vivienda, es de 25 kilogramos, en el caso de la recolección domiciliaria, en el caso de residuos sólidos no peligrosos; además de que no se puede dejar residuos sólidos no peligrosos para su recolección en lugares, fecha y horarios no autorizados.

En este apartado, la Dirección de Servicios Públicos Municipales de Chihuahua, tiene definidos en las rutas de recolección, el servicio tres veces por semana, que se divide por días: en las primeras rutas, pasa los días lunes, miércoles y viernes; en la segunda, son los días martes, jueves y sábado; y los domingos es el día de descanso.

También señala que está prohibido tirar basura en la vía pública, y extraer de los contenedores de basura, los residuos sólidos que ya contengan.