Nadie purga sentencia por fraude en Chihuahua; la puerta giratoria preferida

A pesar de que en los últimos años se han incrementado los mecanismos para defraudar a las personas, en el estado de Chihuahua, nadie purga una sentencia en la cárcel por este delito, ya que existe una salida alterna como el perdón, en el que la víctima elimina toda responsabilidad al presunto responsable con tal de que le devuelva el dinero o parte del mismo.

Así lo explicó el fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, quien detalló que el fraude ha generado tanta impunidad y una “puerta giratoria” que se convierte en un delito casi imposible de combatir, ya que al dejar a las víctimas el beneficio del perdón a los delincuentes en el delito de fraude y al acordar un el pago del daño es que salen a las calles como reincidentes.

El Código Penal del Estado de Chihuahua en su artículo 98 exime a los presuntos delincuentes, en algunos delitos como el fraude, en el que la persona en común acuerdo con el afectado puede ser perdonado y queda en libertad, a pesar del riesgo de que vuelva a reincidir como en el 90% de los casos que se han registrado en el estado, según revelan las estadísticas de la Fiscalía General del Estado.

“¿Qué es lo que pasa?, se concreta el fraude dentro de sus muchas modalidades, investigamos por algunos meses o años, gastamos recursos económicos, humanos, tiempo, y cuando al final damos con el responsable, llegamos ante un juez y la víctima con tal de recibir su dinero o parte de ese dinero decide perdonarlo y el responsable queda libre y vuelve a las calles a delinquir”, comentó.

Uno de los casos de fraude que se registran en Chihuahua es la compraventa de vehículos, donde los presuntos defraudadores deciden adquirir los mismos a través de cheques, y al instante se refleja en las cuentas, por lo cual los vendedores piensan que ya tienen el dinero, pero al día siguiente éste desaparece, porque el cheque no tenía fondos.

El especialista en Derecho Penal Carlos Mario Jiménez explica que existe un trámite en el depósito de bancos llamado “salvo a buen cobro”, en el que el banco refleja la cantidad del dinero, pero cuando va a la cámara de compensación se determina que el cheque no tiene fondos, pero esto un día después del trámite, cuando se entregó el vehículo, llaves, factura y todo como si la compra se hiciera de manera legal.

Aunque la Fiscalía General del Estado ha lanzado una decena de alertas para evitar que las personas vendan y compren vehículos con cheques, los casos siguen presentándose, principalmente en las épocas de fin de año, cuando hay interesados en buscar un nuevo vehículo.

Explicó que comúnmente las personas que adquieren los vehículos van a los lotes a venderlos a precios por debajo del mercado, o los cambian y desaparecen, por lo que las investigaciones continúan, pero el vehículo no puede regresar a su propietario porque hay un tercer adquirente de buena fe, quien lo compró pensando y revisando toda la documentación.

Como este caso -explica- existen otros, como el fraude telefónico, que es similar a la extorsión, pero en algunos casos no se utiliza la amenaza y en cambio engañan a los ciudadanos con ofertas, ventas, promociones, y otra serie de engaños para que depositen dinero, por lo que en ocasiones “caen” algunas personas creyendo que lo que les dicen esas personas es lo correcto, pero al final de cuentas no se trataba más que un engaño.

“Con el delito del fraude nos convertimos en cobradores de algunos particulares, porque no importa si la persona es reincidente, el monto del daño, el tiempo que conlleva toda la investigación para dar con el responsable y sólo con el perdón queda libre, a veces les sale más barato defraudar que conseguir un préstamo en Coppel”, señala.

Urge reforma en el congreso para eliminar el perdón por política criminal y para terminar con impunidad

El fiscal Carlos Mario Jiménez, quien lleva más de una decena de años al interior de la fiscalía, explica que es necesario iniciar mesas de diálogo con el Congreso del Estado, con el objetivo de que sean ellos quienes analicen y busquen realizar una reforma al artículo 98 del Código Penal, con el objeto de eliminar el perdón como una salida alterna.

Comentó que dentro de las gestiones que han tenido en los últimos días fue platicar el tema con algunas instituciones bancarias, para buscar la forma de retirar el “salvo a buen cobro” en los depósitos de cheques, para terminar con los fraudes que se realizan en la compraventa de vehículos, pero destacó que es importante que los legisladores entren en una reforma a profundidad para ver qué es lo que ocurre con este delito.

Dijo que para que una persona pueda permanecer en prisión por el delito de fraude, deberían haber pasado como mínimo cuatro detenciones de la misma persona, y ésta no debía haber recibido el perdón, ya que las salidas alternas, la suspensión condicional del proceso, permiten que nunca puedan llegar a una sentencia.

“El derecho penal está quedando a manos de un particular, y claro que entiendo que ellos quieren la reparación del daño, pero nos estamos quedamos con el trabajo y no podemos combatir el crimen, eso genera impunidad, genera reincidencia y una pifia en el sistema”.

Carlos Mario Jiménez pidió analizar y hacer las propuestas, ya que se encuentra en una posibilidad de sugerir cosas, porque no tiene facultades de hacer reformas, pero sí para sugerir algunos temas en el congreso, para terminar con algunas lagunas que se generan o van cambiando con el paso de los días.

Consideró que es necesario retirar o limitar el perdón en el estado, ya que el delito de fraude se sigue transformando con el paso de los años y se está formando organizaciones que se dedican a este delito, por el vacío que existe en la ley y esa facilidad que les permite regresar parte o todo el daño que ocasionaron.

“No debe haber el perdón, habrá casos en el que proceda, pero ahí podría haber un acuerdo reparatorio, si vuelve a reincidir pues ya es alguien reincidente, pueden tener suspensión condicional del proceso por dos casos, posteriormente se va al tercero si va a un abreviado y como primo delincuente sale libre con condena condicional, tendría hasta el cuarto caso si no hubiera perdón, para dejarlo finalmente detenido, esto siempre y cuando no hubiera pasado más de dos años o cinco en caso de la suspensión”, comentó.

Dijo que el tema del fraude, por lo menos en el estado de Chihuahua, se ha convertido en un tema de política criminal, que se volvió parte de interés de la sociedad, por lo cual no debería quedar en manos de particular si se perdona o no al presunto responsable, como sucede actualmente.

Hace un par de meses, el estado de Chihuahua se colocó como el primer estado en investigar y detener personas en otras entidades por el delito de fraude, ya que se había agravado el vaciado de cuentas de bancas digitales de instituciones bancarias, que estaban cometiendo personas ajenas al estado.

Como parte de las investigaciones, que constó de al menos dos años, permisos ante jueces federales para intervenir señales de comunicación, cuentas bancarias, investigación, rastreos y todo lo necesario, lograron detener a los responsables, quienes pueden salir en libertad si las víctimas los perdonan con tal de recuperar su dinero.

Fue la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos a través de Medios Tecnológicos y Extorsión la que logró detectar una nueva forma de fraude bancario, donde a través de mecanismos tecnológicos tomaban cientos de miles de pesos para mandarlos a terceras cuentas, donde es complicado que cualquier autoridad pueda dar seguimiento a estos casos.

Algunos fraudes más frecuentes en el estado de Chihuahua:

-Compraventa de vehículos a través de depósito de cheques sin fondo

-Vaciado de cuentas de bancas digitales

-Llamadas engañosas para depositar dinero

-Venta de productos u ofertas inexistentes

-Promociones fraudulentas a través de internet

-Mensajería a través de redes sociales que son fraude



Fuente: Fiscalía General del Estado