Necesaria una estrategia política y presupuestal para afrontar crisis migratoria: Estrada

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, precisó que lo que se requiere para lograr contrarrestar y controlar la crisis migratoria que se vive en el país y en el estado, es lograr una coordinación política y presupuestal entre los tres niveles de Gobierno.

De esa manera, reiteró que “esa política de aventar la pelotita uno al otro no funciona”, motivo por el cual se debe cambiar ese pensamiento, ya que los único que genera es perjudicar más tanto a los migrantes como a las comunidades receptoras.

En ese tenor, comentó que en su bancada no se quejan de los migrantes, ya que son conscientes de que es su derecho buscar mejores condiciones de vida, pues igualmente comprender que hay varios factores que los obligan a la movilidad, “no arriesga su vida por gusto, no arriesga a sus hijos por gusto”.

Por lo anterior, insistió en que se debe lograr un diálogo entre las diversas autoridades para poder mitigar el dolor de los que viajan y, a su vez, las consecuencias que tienen las comunidades que los reciben, pues aseveró que igualmente sufren y resienten la presencia de migrantes, motivo por el cual se requiere mayor recurso, no solo por parte de la Federación, sino también por los otros niveles de Gobierno.

Y es que recordó que en la entidad se cuenta con una Ley y un Consejo para la protección de los migrantes, los cuales ni se siguen ni sesionan, por lo que hizo un especial llamado al Gobierno del Estado a que asuma igualmente su responsabilidad y deje de culpar a la Federación.

Recordó que la migración es un fenómeno que no se generó aquí ni es exclusivo de este país, sino que a lo largo de la historia ha existido, por lo que lo único que se puede hacer es mitigarlo, pero no cerrando las fronteras, ya que eso es incorrecto, además de que no abona y, para muestra, puso de ejemplo lo que ocurre en Estados Unidos.

Concluyó comentando que el poder legislativo tiene la facultad de hacer una invitación a las diversas autoridades y cámaras empresariales a sentarse y crear una estrategia, pero resaltó que no debe ser obligada, sino a manera de invitación y una política de decir “podemos ser un eslabón para que las cosas puedan mejorarse y yo creo que lo podemos hacer”.

Todo esto, lo comentó ante el flujo de migrantes que ha aumentado de nueva cuenta en la entidad el cual ha ocasionado el cierre de un puente fronterizo y la suspensión temporal de al menos 60 trenes, medio que generalmente utilizan para trasladarse.