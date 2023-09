Necesario que se informe sobre proceso de elaboración de cuadernillos: De la Rosa

Gustavo de la Rosa Hickerson diputado local e integrante del Grupo Parlamentario de Morena señaló que es necesario que Maru Campos, Sandra Elena Gutiérrez y Eduardo Zendejas informen sobre el proceso para la elaboración de los cuadernillos y el presupuesto destinado a la impresión.

El pasado jueves el diputado propuso exhortar a la Gobernadora, así como a la titular de la Secretaría de Educación y Deporte así como también al secretario general de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para que informen al respecto.

Te puede interesar: Hay material suficiente para alumnos hasta SCJN resuelva caso de libros de texto: SEyD

Foto: Cortesía | Benjamín Carrera

Lo anterior dado que María Eugenia Campos Galván convocó a la ciudadanía para defender el derecho a una educación pública ofreciendo como medida provisional dotar de material didáctico en lo que se resuelve la controversia contra los libros de texto gratuito.

El diputado informó que los cuadernillos se distribuyen a través de los ocho almacenes regionales y cuatro subalmacenes de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, sin embargo, estos han generado descontento de la comunidad docente debido a que, según ellos, no cuentan con secuencia en sus actividades y sólo se refieren a contenidos de español y matemáticas, aunado a que se trata de material usado en ciclos anteriores.

Foto: Cortesía | Benjamín Carrera

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

El diputado lamentó que la promesa de la Gobernadora por dotar de material de calidad haya quedado solo en una medida improvisada, dado que se están imprimiendo materiales de repaso basados en planes de estudio derogados.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Gustavo de la Rosa señaló que la educación es un derecho humano, uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza, mejorar la salud, lograr la igualdad de género, la tolerancia, la paz y la estabilidad.

Foto: Cortesía | Benjamín Carrera

Chihuahua Rechazan PAN y PRI que se informe sobre la elaboración de Cuadernillos Didácticos

“No los tiraremos a la basura, no los quemaremos, ni promoveremos la no utilización de los mismos, porque nosotros no somos iguales, nosotros priorizamos el interés superior de niños y jóvenes por encima de cualquier interés personal y político”, concluyó el legislador por Morena.

Cabe señalar que el exhorto del diputado ante la tribuna del Congreso del Estado fue votado en contra por los legisladores del PAN y PRI.