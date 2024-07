Necesitamos un PRI fuerte que no se doblegue: Graciela Ortíz

La renovación de la dirigencia nacional del PRI tendrá el respaldo de los más de 3 mil 500 delegados de todo el país que participaron en la Asamblea Nacional; los pequeños grupos opositores a los mecanismos de la renovación son pocos y aunque tuvieron la oportunidad de hacerse escuchar, optaron por no participar en las asambleas, por lo que el partido está listo para recuperarse y a partir de ahí volver a establecer políticas públicas propias.

Así lo dio a conocer Graciela Ortiz González, quien es la primera chihuahuense en presidir el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, tras la licencia solicitada por Alejandro Moreno, quien buscará la reelección como presidente del CEN.

“No vengo de afuera, como secretaria de Organización conozco muy bien la estructura del país, la militancia me conoce y la designación fue una prelación sin mayores complicaciones, nos han recibido muy bien y somos un grupo de priistas de todo el país que tenemos muy claro el direccionamiento que se le dio en este tiempo al partido, así como nuestras tareas y nuestras responsabilidades”, subrayó.

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua, Ortiz González mencionó que ahora que asumió la dirigencia nacional de ese partido, le tocará conducir el proceso interno para la renovación de la dirigencia nacional, y permanecerá en el cargo hasta que tome protesta la nueva dirigencia que emane del proceso de renovación.

Recalcó que los mecanismos para el proceso interno han sido respaldados por las delegaciones municipales, estatales y la nacional, pues se llegó a la actualización estatutaria a partir de una Asamblea Nacional en la que pudieron haber participado todos y en este caso, fueron más de 3 mil 500 delegados. Sin embargo, las voces que hoy se oponen, nunca se expresaron e incluso no acudieron a ninguna de las asambleas.

“Para nadie es desconocido que ese es el órgano que manda y pudieron haber ido a expresar sus opiniones; no sólo no lo hicieron sino que muchos de esos grupos que hoy se oponen, en la elección del 2021 no estuvieron apoyando al partido ni a sus candidatos, en el 2024 tampoco estuvieron apoyando, entonces no pueden pedir a los priistas que los respalden, cuando ellos no se han visto solidarios con el partido, por el contrario, muchos de ellos estuvieron muy cercanos a Morena, los priistas tenemos memoria”, enfatizó.

Desafíos y Oportunidades

La dirigente nacional del PRI agregó que en los últimos años se han enfrentado a escenarios bastante complicados, sobre todo por los embates del Gobierno Federal que ha utilizado los recursos y a la gente para favorecer a Morena con el voto popular. Sin embargo, el PRI sigue trabajando para afrontar ese panorama.

Agregó que precisamente la actualización de los estatutos va encaminada a fortalecer al partido y poder hacer frente a lo que se viene en materia política, por ejemplo, el aumentar del 50 al 60 por ciento las posiciones electorales que deberán ser ocupadas por mujeres, así como la posibilidad de la reelección de las dirigencias.

Comentó que con eso los comités estatales van tomando un rumbo político para los siguientes años, por lo que una Asamblea Nacional de esa naturaleza no puede reducirse a sólo el tema de la reelección.

Políticas Públicas de Morena: Destructivas para México

La ex senadora chihuahuense resaltó que prácticamente el 50 por ciento de la población está inconforme con las políticas públicas impulsadas por Morena y al tipo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a lo que se prevé que implemente la presidente electa Claudia Sheinbaum.

“Lo que está pasando en el país es bastante grave, la seguridad es un hecho terrible, la falta de atención a la seguridad ha dejado grandes territorios en manos de los delincuentes, la actividad productiva está amenazada constantemente y quienes quieren trabajar libremente no pueden hacerlo porque por todo tienen que pagar extorsiones, esto afecta a la población porque México ha perdido la libertad que debería garantizar el gobierno”, dijo.

Añadió que el tema de la Salud también es grave, pues cerca de 500 mil niños no tienen actualmente sus vacunas aplicadas, lo que genera un riesgo para la salud pública, porque eso puede ocasionar epidemias de sarampión, viruela, rubeola, y demás enfermedades que ya habían sido erradicadas por los gobiernos priistas.

Graciela Ortiz González reconoció que si bien, antes había carencias, actualmente se ha presentado un desmantelamiento del sistema de salud pública.

Puso como ejemplo, las carencias que tienen los médicos, las enfermeras y en general los hospitales federales, incluso en el tema educativo, los docentes no cuentan con las herramientas para brindar una educación de mediana calidad, por lo que el escenario es bastante grave.

Lamentó que todos los recursos para la Seguridad, la Salud, la Educación, se hayan destinado al Tren Maya que no funciona o en Dos Bocas que no refina ni un solo barril de petróleo.

“En ese contexto necesitamos un PRI fuerte, que no se doblegue, un partido que enfrente, y necesitamos los priistas estar muy claros de que quienes podemos plantear una visión de país coherente, experimentada y que atienda los graves problemas sociales, somos nosotros”, manifestó.

Alianza con el PAN y el PRD

Respecto a la alianza con el PAN y el PRD, la dirigente dijo que es muy pronto para definir, pues en este momento se encuentran tomando decisiones al interior del partido, por lo que reiteró que aún hay suficiente tiempo para analizar el tema de la coalición electoral. Sin embargo, dijo que lo que es urgente es consolidar la coalición legislativa.

Recalcó que desde su punto de vista la coalición funcionó muy bien en este proceso electoral, pues de no haberse presentado así, el daño que habría hecho la elección dirigida por el Gobierno Federal hubiera sido peor.

La chihuahuense añadió que el PRI es el partido más longevo del país, por lo que dijo no estar de acuerdo en que las siglas y los colores puedan ser modificados, ya que hay personas y sectores para los que el PRI y sus colores son parte de su propia cultura familiar y personal.

“Sólo en esta última elección tuvimos siete millones de votos, otros 12 millones en el 2021, es gente que sigue votando por el PRI, si se modifica eso, se tendría que partir de cero y pienso que es mejor tener que partir de una base sólida que ha permanecido con el PRI a pesar de todo”, puntualizó.