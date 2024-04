"Ni todos los años en prisión pueden reparar el daño que me hizo": Mya Naomi en entrevista

En exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, la joven que recibió 47 puñaladas por quien fuera su novio, habló de la sentencia de 3 años y 8 meses de internamiento que ratificó un magistrado en contra del agresor.

“Se podría decir que, pues me puedo dar por bien servida y claro que, ni todos los años en prisión pueden reparar todo lo que… todo el daño que me hizo”, dijo por teléfono Mya Naomi Villalobos Saldaña, en torno a la sentencia que ratificó un magistrado en materia de menores de edad sobre la sentencia que Érick David B.G. deberá cumplir en internamiento.

Mya habló en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, tras terminar su jornada normal en la universidad, expresando que estaba dentro de lo que cabe contenta y agradecida por el fallo que ratificó el magistrado Rogelio Guzmán el pasado martes 23 de abril, en el cual daba por buena la sentencia emitida en diciembre del 2023 contra el agresor de la joven, acusado de los delitos de lesiones y violencia intrafamiliar.

Foto: Archivo OEM

“Estoy en lo que cabe contenta, agradecida por el fallo del magistrado Guzmán, era lo único que estaba pidiendo, algo justo; que se realizaran las cosas como debían ser, no estaba pidiendo nada más que pues que él (Érick David) asuma las consecuencias”, comentó en la llamada.

Pasado el mediodía del martes 23, el magistrado especializado en menores de edad, Rogelio Guzmán, ratificó la sentencia en contra de Érick David B.C., agresor de Mya Naomi Villalobos Saldaña, por el delito de lesiones y violencia intrafamiliar, dejando asentado que el agresor deberá cumplir con la sentencia de tres años y ocho meses en internamiento en el Centro de Reinserción Social para Menores Infractores (Cersai).

“Se podría decir que… pues me puedo dar por bien servida y claro que ni todos los años en prisión pueden reparar todo lo que, todo el daño que me hizo, son las consecuencias de sus actos”, comentó la joven, quien, al momento de la agresión, en octubre del 2022, tanto ella como el agresor, quien en su momento era su novio, tenían 17 años de edad.

Fue durante las primeras horas del 12 de octubre del 2022 cuando en la ciudad de Camargo, Mya Nahomi fue atacada por Érick David B.C., ambos de 17 años de edad en ese momento, ya que la joven buscaba terminar la relación de noviazgo que tenía con el ahora agresor.

Tras la discusión en ese momento, él la agredió apuñalándola en 47 ocasiones en diversas partes del cuerpo, como pecho, cuello, cabeza, brazos y dejándole diversos golpes, por lo que de ahí manejó hasta un terreno baldío, donde dejó tirada a la joven mientras ella se desangraba.

Fue una persona que caminaba por el lugar quien vio a la menor malherida, por lo que de inmediato llamó a emergencias, quienes trasladaron a Mya a un hospital, siendo operada en varias ocasiones y de manera inmediata para sanar sus lesiones, pues tenía heridas muy delicadas en lugares como la cabeza, nuca, cuello, espalda, manos, y algunas otras en su rostro, permaneciendo varias semanas en el hospital, con pronóstico delicado de salud.

“Que todo esto quede como una lección, como un aprendizaje para otros chavos que andan por los caminos así como por los que yo estuve pasando, espero que todo siga bien, que salga como debe ser, en forma”, dijo la joven.

A cuestionarle sobre cómo tomaron en su casa la ratificación de la sanción por parte del magistrado especializado en menores, mencionó ambas estaban muy pendientes con el tema del fallo y pues que ella estaba agradecida con el fallo del magistrado.

“También pues estoy contenta con el fallo del juez desde el principio y pues ahora con la resolución del magistrado en la apelación, fue justo conforme a la ley, pero ya más yo no podría hacer”, comentó Mya.

La joven, que ahora tiene 19 años de edad, culminó la entrevista con la siguiente frase, no sin antes agradecer el apoyo mediático durante su caso:

“Como le digo, ni todos los años del mundo en prisión podrían reparar el daño que me hizo, pero pues como digo, apegado a las leyes se hizo lo que debía hacerse y así tuvo que ser; en base a la ley de los menores así estaban calificados los delitos, entonces pues no puedo hacer más yo”, dijo.

Respecto a este caso, fue el 13 de octubre del 2022 cuando el agresor fue puesto a disposición por los elementos de la DSPM de Camargo, aclarando la dependencia que no había sido detenido en cuestión del término de flagrancia; es decir, no fue sorprendido en el hecho, sino que fue por llamada de uno de los familiares de la víctima que procedieron a su detención.

Durante la audiencia fue acusado del delito de homicidio en grado de tentativa, recibiendo una sentencia donde tenía que permanecer en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Ceresai) de Chihuahua capital.

Fue en ese periodo, cuando el agresor presentó un amparo contra dicha medida cautelar; sin embargo, luego de un mes, el juez Érick Estrada Rascón, encargado del caso, reformuló el delito a lesiones graves y violencia intrafamiliar, modificando también la sentencia, y alegando que al ser menor de edad no se le podía dar prisión preventiva, por lo que únicamente se le impusieron medidas de restricción, por lo que pudo pasar su proceso en libertad.

Las medidas de restricción que Érick D.B. recibió fueron: No acercarse a Mya V. S., no acercarse a la ciudad de Camargo, donde vive actualmente Mya, no salir de Delicias, donde actualmente reside Érick N, y tomar terapias de ayuda.

Fue en diciembre del 2023, cuando el agresor fue condenado a tres años y ocho meses de internamiento, el cual no ha cumplido debido a que, desde que fue presentado ante un juez, presentó un amparo que tardó en resolverse un año, para que no tuviera que ser encerrado durante los fines de semana.