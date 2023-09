Ni un solo peso ha destinado la federación para paliar la sequía: Alfredo Chávez

Ante el recorte presupuestal, la falta de fondos de atención y los apoyos del campo que se mantenían para subsanar al campo, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, José Alfredo Chávez Madrid, hace un llamado para que en el norte del país también sea tomado como desastre natural a la sequía, a la cual insiste, no se le ha destinado un solo peso de la federación.

El diputado hace un urgente llamado a reconocer la sequía como un desastre natural y destinar los recursos necesarios para su atención, incluso ya enviaron un exhorto para que se dé una declaratoria de emergencia que permitiría a los productores acceder a los seguros que habían adquirido para este ciclo agrícola, evitando así la pérdida de sus inversiones. “El gobierno federal parece obsesionado con el campo chihuahuense, y esta fijación está dañando gravemente nuestra capacidad de producción".

Destacó la importancia de comprender las particularidades de la producción agrícola en el norte del país y respaldó la iniciativa del diputado Sául Mireles para obtener la declaración de emergencia. Además, subrayó los desafíos que enfrenta el campo chihuahuense, incluyendo las condiciones climáticas adversas y la incertidumbre en torno al agua.

Coordinador del grupo parlamentario del PAN, José Alfredo Chávez Madrid / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

"Este año, el Gobierno del Estado destinó históricamente 400 millones de pesos para apoyar a los productores con fertilizantes y asistencia financiera. Sin embargo, la falta de lluvia y la escasez de agua están afectando gravemente los ciclos agrícolas actuales y futuros", advirtió Chávez Madrid.

El diputado del PAN enfatizó la determinación de los legisladores y la gobernadora de Chihuahua en defender los recursos hídricos de la región y manifestó su disposición a movilizarse si fuera necesario, como ocurrió en 2020 para garantizar que el agua permanezca en el estado.

También resaltó la desaparición de los fondos gubernamentales destinados a desastres naturales y la falta de inversión en la lucha contra la sequía en el norte del país, subrayando la inequidad fiscal que enfrentan las regiones afectadas por este fenómeno.

“Mientras que al sureste le dan recurso, al norte nos dan excusas”

Alfredo Chávez Madrid expresó su preocupación por la falta de atención y recursos destinados al norte de México en medio de problemas cruciales que afectan a la región, pues asegura que mientras se destinan recursos significativos al sureste del país, el norte se queda con excusas y carece de apoyo federal.

“Los grandes problemas del estado, lo que estamos visualizando, es el presupuesto que es el instrumento para hacer políticas públicas, el presupuesto se ha quedado en el sureste del país, desde la refinería, aeropuerto, el tren maya, que ha salido en sobre costo, la infraestructura son al sur este, cuando en el norte tenemos muchas necesidades, mientras que al sureste le dan recurso, al norte nos dan excusas, sobre todo a Chihuahua, esto lo queremos hacer latente, ante la opinión pública, porque en todos los rubros, no hay atención del gobierno federal” señaló

Chávez Madrid subrayó que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno del Estado para atraer inversión y empleo, la falta de garantías en el suministro de energía por parte de la CFE está afectando negativamente la instalación de empresas transnacionales en la región.

"En el caso del tren maya, la CFE ha destinado 8 mil millones de pesos para electrificar solo una etapa, mientras que en Chihuahua, no pueden ampliar las líneas de distribución de energía eléctrica en las principales ciudades del estado. La falta de inversión en infraestructura está causando problemas, como cortes de energía que afectan la disponibilidad de agua en la ciudad", añadió.

El Diputado también destacó la reducción drástica en el presupuesto destinado a la infraestructura de carreteras federales en Chihuahua, con un año en el que el estado recibió cero pesos para este propósito.

El legislador también abordó la cuestión de la seguridad y la necesidad de una estrategia efectiva en medio de un aumento en la violencia en México. En este contexto, expresó la importancia de la estrategia "Plataforma Centinela" del Gobierno del Estado como respuesta a la falta de efectividad de la estrategia federal.

Chávez Madrid concluyó enfatizando la importancia de garantizar que Chihuahua reciba su parte justa de los recursos federales y señaló la necesidad de un enfoque más equitativo en la distribución de fondos y atención por parte del Gobierno Federal.

El tema es la distribución y el tema es que no le han invertido y este año sobre todo, se han presentado fallas en la infraestructura de los chihuahuenses, por ejemplo, tenemos el caso de la JMAS que tuvo cortes de energía en los pozos y con ello bajo la presión para el suministro de agua en la ciudad.

Otro de los temas es el tema de las carreteras federales del 2020 al 2023 hay una reducción brutal en el presupuesto destinado en infraestructura carretera del estado de Chihuahua en los tramos federales, el 2021 llegó al extremo de mandar cero pesos, así lo digo tal cual 0 pesos el estado de Chihuahua, para su infraestructura carretera.

“Entonces, pues eso va a ser la intención de este periodo y no nada más, tiene un tinte electoral, sino levantar la voz, por cuidar lo que a Chihuahua le corresponde ya no hablemos de que gastaron los fondos para de estabilización, los fondos de estabilización para la para los municipios tan solo el municipio de capital le quitaron 100 millones de pesos que no vimos el presupuesto 2023” agregó.

Pasamos la década perdida en el estado

El Diputado Alfredo Chávez resalta la importancia de un tema central que ha marcado un hito en la historia de Chihuahua: el rumbo trazado en materia financiera. Chávez observa que durante la última década, el estado atravesó una etapa crítica, marcada por la devastadora deuda acumulada durante los 11 años de gobierno de César Duarte, una época en la que los controles legales eran insuficientes para supervisarla. Luego, se sumaron cinco años de gestión con Javier Corral.

Para Chihuahua, aseguró que esos años se denominaron "la década perdida". Sin embargo, Chávez elogia la labor de la actual gobernadora, quien asumió el cargo con las arcas estatales prácticamente vacías. En solo dos años, gracias a un enfoque cuidadoso en materia financiera y presupuestal, respaldado por el Congreso, el estado ha logrado tener el presupuesto de obra pública más alto en los últimos ocho años para el 2023.

El legislador destaca que la transparencia en el gasto público se ha vuelto fundamental. El Congreso ha debatido, votado y discutido el presupuesto y la Ley de Ingresos de manera efectiva. Sin embargo, Chávez lamenta que, por razones políticas, algunos miembros de Morena hayan votado en contra de estos presupuestos, subrayando que el presupuesto es el instrumento clave para implementar políticas públicas efectivas.

También resalta la importancia de que el Partido Acción Nacional (PAN) y sus aliados ganen el Congreso local, ya que esto garantizará la continuidad de la ruta hacia la recuperación económica. También señala que la inversión en seguridad y la estrategia de "Plataforma Centinela" han sido fundamentales para abordar los desafíos en ese ámbito.

Viene reforma para Poder Judicial

El Diputado Alfredo Chávez también destacó dos temas cruciales en la agenda política actual. En primer lugar, resalta la importancia de una reforma al Poder Judicial que busca fortalecer esta institución. Chávez reconoce la valía de los profesionales, hombres y mujeres, que han dedicado su vida al servicio judicial.

La reforma, surgida del seno de los magistrados, se centrará en cuestiones como la elección de magistrados, reformas laborales para jueces y juzgadores, mejoras en el personal y el fortalecimiento de la institución en su conjunto.

Subraya la necesidad de que las instituciones de justicia perduren en el tiempo y se vuelvan accesibles para todos los ciudadanos. La reforma tiene como objetivo abrir la puerta a profesionales talentosos y evitar que la influencia sea un factor determinante en la elección de jueces y magistrados.

El segundo tema clave es el fortalecimiento de las instituciones de justicia y la importancia de evitar que la justicia se politice. Chávez enfatiza la necesidad de que la justicia se base en la ética y no sea utilizada como un instrumento político. Destaca que durante el actual gobierno se han tomado decisiones en materia de procuración de justicia basadas en el derecho y no en consideraciones políticas, lo que es un avance significativo.

También resalta la unidad del Partido Acción Nacional (PAN) y la importancia de respaldar a la gobernadora en las decisiones tomadas en el Congreso. Además, reconoce el desafío electoral que enfrenta el PAN en Juárez y la candidatura de una persona que conecta con la ciudadanía.

El legislador considera que el proceso electoral de 2024 definirá el rumbo del país y resalta la importancia de un proyecto de país sólido y unido. Argumenta que existen razones para creer en el éxito electoral del PAN, como una candidatura fuerte y el hecho de que los positivos del presidente no necesariamente se trasladarán a la candidata de Morena.