Nidia García es la primera mujer al frente de un Distrito de la DSPM

La Policía Segundo Alba Nidia García fue presentada por el alcalde de Chihuahua Marco Antonio Bonilla Mendoza como la coordinadora del Distrito Diana, durante la presentación de la zona geográfica que se desprende del Distrito Villa, quien representa la equidad de género y apertura de la corporación al ser la primera mujer en ocupar este cargo dentro de las filas de la Policía Municipal.

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua, la Policía Segundo Alba Nidia expresó el reto que representa el compromiso adquirido, y destacó sobre todo la vocación de la corporación y la entrega de todo el equipo del Distrito Diana por servir y proteger a las familias chihuahuenses.

“Quienes estamos al frente, dentro del Distrito Diana, en materia de seguridad, somos personas que estamos muy comprometidas, creemos en realizar y sacar algo bueno de este nuevo proyecto. Estamos comprometidos en esto y tenemos el conocimiento, la capacidad y sobre todo las ganas. Confíen en nosotros, vamos a estar al pendiente. Tenemos objetivos muy claros, porque esta zona la sentimos como nuestra, es nuestra responsabilidad. Partiendo de ahí, este es nuestro compromiso, que hacemos con mucho cariño, el servir y proteger”, afirmó.

La coordinadora destacó que es una gran oportunidad de apertura, ya que en los 17 años que ha pertenecido a la corporación, no se había dado esta apertura para las mujeres de postularse a la coordinación de un distrito, con la oportunidad abierta para todas las mujeres policías y con acceso de participación para todas.





“Es un reto muy grande, porque la zona que nos tocó es empresarial y necesitamos trabajar sobre planes estratégicos, y buscar logísticamente, conocer ampliamente el orden de donde nos vamos a desenvolver y tener la cercanía. Uno de los puntos que nos parece importante es tener cercanía con las agencias de seguridad; al tener el contacto, en caso de un incidente o algo, vamos a tener una mejor coordinación. Se planea sostener reuniones y compaginar para sacar algo bueno y algo nuevo de esa coordinación”, manifestó.

Sobre el logro personal de llegar a una coordinación de Distrito, compartió que desde que ingresó al servicio se ha esforzado por estar en aprendizaje continuo, con la iniciativa de mantenerse siempre activa y buscando la manera de dar lo mejor de ella misma y seguir avanzando.

Sobre la estrategia de trabajo, mencionó la continuidad entre los turnos, con la finalidad de un seguimiento constante a cada evento o servicio que se brinde, para asegurar una seguridad y protección constante a los chihuahuenses, asimismo trabajar por ciclos, consistentes en los cuatro turnos a su cargo.

Género

La sargento Alba Nidia García coordinará a cuatro jefes de turno, dos varones y dos mujeres, quienes también fueron elegidos por sus cualidades y trayectorias.

“Las dos jefas de servicio que estarán colaborando conmigo tienen una trayectoria muy buena; creo que sí han llegado al puesto por su trabajo, su experiencia, su esfuerzo, su trabajo, tienen mucho conocimiento y compromiso con los elementos de apoyarlos, enseñarlos y estar innovando en la manera de trabajar. Considero que es una oportunidad que se abrió para todas las mujeres policías. La capacidad ya la tenemos, ahora es nuestra oportunidad de demostrarnos a nosotras mismas hasta dónde podemos llegar –porque los demás ya saben que podemos con este reto-. Es un reto elaborar estrategias y en el manejo de los elementos, más allá de las críticas que puedan surgir”, compartió.





En ese sentido, manifestó que como mujeres, las policías aportan mucho compromiso, donde pueden manifestar su dedicación y persistencia.

“No solamente es tema de mujeres, tener compañeros que están acorde a los puntos de vista, y tienen las ganas de sacar el proyecto adelante, aportando sus propias ideas, están dando la apertura de nosotras las mujeres, sin criticar. Están abiertos a colaborar y a participar”, añadió.

Alba Nidia se refirió también al respaldo de toda la corporación de la Dirección de Seguridad Pública que genera confianza para la coordinación del Distrito Diana, y también los departamentos que la integran, porque es un trabajo de equipo para realizar exitosamente las estrategias, y agradeció la excelente disposición de quienes la rodean.

“Todas tenemos la capacidad de desarrollar estas habilidades y las hagamos conscientes; que creamos en nosotras para convencernos de que sí podemos. También el trabajo en equipo, porque a final de cuentas es lo que nos respalda como corporación”, acotó.

Trayectoria

La sargento Alba Nidia García tiene 17 años de servicio, cumplidos en marzo de 2022, previamente, ha estado a cargo de la Unidad de Delitos de Género, siendo una tarea que se le encomendó y que bajo su dirección se aperturó, se desarrolló e implementó, y ahora continúa funcionando.

En su preparación académica, compartió que estudió la licenciatura en Psicología, y tiene interés por cursar la Maestría en Derechos Humanos con Perspectiva de Género. “El tema de género me gusta mucho: me he sensibilizado a lo largo de los años, porque tengo trabajando con atención de víctimas desde 2011”, dijo.

Ante el reto de asumir la coordinación del recién creado Distrito Diana, dijo estar preparada para el territorio en el que ha evaluado sus dimensiones, que es de gran tamaño, además de la concentración de la población que la habita y la alta movilidad laboral, para lo que se ha estado trabajando con la organización y planeación.

Desde su faceta personal, refirió que desde niña quiso volar alto, y cuando estaba por terminar el bachillerato, vio la manera de integrarse a la Policía Municipal, con un poco de recelo de su madre, de quien a pesar de ello recibió todo el apoyo. Las ganas de continuar en la preparación académica la llevaron a ingresar a la Licenciatura de Psicología. Posteriormente fue madre de dos varones, de quienes recibe todo el apoyo y han logrado formar un buen equipo, asimismo son su impulso y razón de superación constante.