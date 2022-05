Niega Vitas regresar 200 mil pesos a mujer que invirtió en marzo

La empresa Vitas Consulting S.A.P.I. de C.V. le ha negado por dos meses a una mujer el regresarle 200 mil pesos que invirtió en la empresa a inicios de marzo, esto luego de que decidiera retirar su recurso ante la falta y el retraso de pagos, comentarios negativos y el problema de liquidez que ha comenzado a sufrir desde hace un par de semanas.

La señora Lety, quien es originaria de Nuevo Casas Grandes, comentó a El Heraldo de Chihuahua que una de las asesoras de Vitas acudió al municipio para entregar información sobre proyectos de inversión, por lo que le ofrecieron un 9% de interés en cualquier inversión, con rendimientos mensuales, lo cual le pareció atractivo y decidieron destinar ese dinero para incrementar su patrimonio.

A pesar de que le realizaron la transferencia a la institución bancaria Inbursa, el pasado 17 de marzo recibieron información de la misma asesora de que estaba teniendo retraso de pagos y liquidez, por lo cual decidieron retirar el dinero de la empresa, que accedió a esta petición, pero hasta la fecha no ha concretado la devolución del dinero.

“Dijeron que era una empresa bien y confiable, invertimos con ellos, pero nos dimos cuenta que estaban defraudando, y quisimos retirar el dinero, pero se han convertido en puras largas, primero dijeron que tenían problemas con Bancomer y a la fecha seguimos esperando porque sólo nos dan pretextos”, refieren la afectada y su pareja.

Comentó que ante el desinterés que mantiene la empresa Vitas, fue lo que los motivó a dar a conocer su caso, ya que muchas personas se encuentran en las mismas condiciones y a la fecha ni una sola autoridad ha hecho nada en contra de la empresa y sigue recibiendo dinero a través de engaños y supuestas promesas de pago.

“Nos está atendiendo un hombre de nombre Luis Ángel Mesa, quien es el gerente, que sólo me ha dado largas, no me ha dado nada, no firmé ningún contrato con ellos porque como somos de fuera sólo le hice transferencia y cuando íbamos a firmar fue que decidimos retirar nuestro dinero por la problemática que tiene la empresa”, compartió.

A pesar de que incluso la empresa Vitas ya confirmó y firmó un carta compromiso para hacer la devolución del dinero a esta pareja, de momento siguen sin recibir el dinero correspondiente de su inversión, por lo cual han comenzado a buscar otras alternativas para que puedan recuperar su dinero.

Es de mencionar que desde inicios del mes de marzo la empresa Vitas ha mantenido una serie de retrasos de pago en las cuentas de inversión de los clientes, e incluso de los mismos asesores, a quienes dejaron de pagar sus comisiones por haber atraído más clientes para generar inversiones en el estado de Chihuahua.

Aunque se habla de más de 200 afectados por esta empresa, ya se han generado tres denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado por el delito de fraude, pero de momento las autoridades investigadoras no han iniciado alguna carpeta de investigación ni sancionado a los responsables.

Los especialistas en la materia consideran que la empresa Vitas es similar a la empresa Aras Investment, que desde el 2021 se encuentra señalada de defraudar a casi cuatro mil personas y por lo cual tres personas se encuentran en prisión preventiva por haber participado en el supuesto fraude.

