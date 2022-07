No buscaré la dirigencia estatal de Morena: Bertha Caraveo

La Senadora de la República por el estado de Chihuahua, Bertha Caraveo, señaló a través de un vídeo difundido en sus redes sociales, que no tiene intención de participar en el proceso para ser la presidenta estatal de Morena, pues hacerlo sería asumir una posición neutral e institucional de cara a las elecciones presidenciales de 2024, cuando ella ha hecho público su apoyo al Canciller Marcelo Ebrard.

De acuerdo con lo mencionado por la chihuahuense, es válido y legítimo que cualquier militante “apoye las aspiraciones de alguna de las corcholatas destapadas por el Presidente, pero sería inmoral utilizar al partido y sus dirigencias para operar en favor de su corcholata favorita”

Bertha Caraveo afirmó también que, hacerlo, sería violar los principios obradoristas que rigen la transformación de la vida pública de México: No mentir, no robar y sobre todo, no traicionar al Pueblo.

Por último, la Senadora Caraveo hizo un llamado a quienes aspiran a dirigir Morena en todos los rincones del país, de respetar la recomendación del Presidente López Obrador y separarse de sus cargos solicitando licencia para garantizar dirigencias sin dados cargados y asegurar piso parejo.