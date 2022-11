No debe la CNDH inmiscuirse en temas electorales: Daniela Álvarez

Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se pronunciara a favor de la reforma electoral propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la diputada por Chihuahua del PAN, Daniela Álvarez Hernández, expresó que la Comisión debe de abstenerse de realizar pronunciamientos en materia electoral.

“La intromisión de la CNDH, es una muestra de los empleados del presidente porque eso demuestra que no hay respeto de las instituciones y que no hay autonomía, por lo que el llamado es a que no se metan en los temas que no les compete”

Nosotros somos un poder independiente que en el cual estaremos tomando las decisiones que sean mejores para el país, en estos momentos que se analiza el tema electoral, y presupuestal.

El análisis, debate y votación es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que la CNDH, no debe de inmiscuirse en este tema, ya que tiene múltiples asuntos para atender en derechos humanos.

“Nosotros tenemos claro que vamos a defender al INE, ya que este organismo que ha dado muestras de certeza electoral, y no se permitirá que se debilite”, concluyó.

Cabe mencionar que en las más de 100 iniciativas presentadas, entre ellas la del presidente de México, se propone elección directa de los Consejeros del INE y Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recorte de legisladores, desaparición de organismo locales electorales, disminución de presupuesto para los partidos políticos, entre otras.